Nawrocki stavio veto: Ništa od 44 milijarde eura iz programa SAFE za vojsku. Tusk: Sramota!

'Sigurnost Poljske ne smije ovisiti o stranim odlukama“, rekao je Nawrocki, objašnjavajući svoj potez. „Samo nacija sposobna brinuti se o vlastitoj sigurnosti ostaje istinski slobodna.“

SAFE nudio 44 milijarde eura

U okviru programa Europske unije Sigurnosna akcija za Europu (SAFE), blok nudi 150 milijardi eura kredita s niskim kamatama za jačanje obrambenih sposobnosti svojih država članica. Očekivalo se da će Poljska biti najveći korisnik, s gotovo 44 milijarde eura.

Krajem veljače, parlament je odobrio zakon o provedbi programa glasovima koalicije lijevog centra koju predvodi premijer Donald Tusk. Tusk je tada rekao da će više od 80 posto sredstava ići na ugovore za poljske obrambene tvrtke, od čega će imati koristi oko 12.000 domaćih tvrtki.