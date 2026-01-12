Poljski predsjednik uložio veto da bi blokirao 'orvelovsku cenzuru' u režiji Bruxellesa

DSA obvezuje velike društvene mreže poput X-a, Facebooka i Instagrama da uklanjaju nezakonit sadržaj i strože moderiraju objave, što Washington smatra napadom na konzervativne korisnike, a veto Nawrockog sprječava poljske regulatore u provedbi pravila i dovodi ga u otvoren sukob s proeuropskim premijerom Donaldom Tuskom, čija je većina već izglasala zakon, piše Politico .

DSA je kratica za Digital Services Act , zakon Europske unije koji uređuje pravila za digitalne platforme i online usluge. Prema njemu, cilj je povećati sigurnost korisnika na internetu i smanjiti širenje ilegalnog sadržaja. Od velikih platformi DSA traži veću transparentnost, uključujući objašnjenje algoritama i moderiranja sadržaja. Također uvodi stroža pravila za oglašavanje i zaštitu privatnosti korisnika.

Predsjednik je poručio da bi poljska verzija zakona dala 'prekomjernu moć' državnim dužnosnicima u odlučivanju o online sadržaju, upozorivši na rizik od 'administrativne cenzure'.

'Želim da se ovo jasno kaže: situacija u kojoj o tome što je dopušteno na internetu odlučuje dužnosnik podređen vladi nalikuje konstrukciji Ministarstva istine iz Orwellova romana '1984'', rekao je Nawrocki.

Dodao je da bi dopuštanje vlastima da određuju što je istina, a što dezinformacija postupno potkopalo slobodu govora te pozvao na novi prijedlog zakona uz jaču ulogu neovisnih sudova.

Oštre reakcije

Zamjenik premijera i ministar digitalnih poslova Krzysztof Gawkowski oštro je reagirao, optuživši predsjednika da ide protiv online sigurnosti i zapravo štiti interese velikih platformi. 'Predsjednik je stavio veto na online sigurnost', izjavio je, tvrdeći da bi zakon štitio djecu i korisnike od dezinformacija i netransparentnih algoritama. Naglasio je da o spornom sadržaju odlučuju redovni sudovi, a ne dužnosnici.

Gawkowski je upozorio da Poljska sada spada među rijetke članice EU-a bez mehanizma za provedbu DSA-a te poručio da će vlada svejedno raditi na uvođenju pravila.