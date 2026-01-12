Poljski predsjednik uložio veto da bi blokirao 'orvelovsku cenzuru' u režiji Bruxellesa

Poljski predsjednik Karol Nawrocki u petak je uložio veto na zakon koji bi omogućio provedbu europskog Zakona o digitalnim uslugama (DSA), čime se svrstao uz američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovu administraciju, iz koje tvrde da EU-ovo reguliranje velikih platformi predstavlja 'orvelovsku' cenzuru
DSA obvezuje velike društvene mreže poput X-a, Facebooka i Instagrama da uklanjaju nezakonit sadržaj i strože moderiraju objave, što Washington smatra napadom na konzervativne korisnike, a veto Nawrockog sprječava poljske regulatore u provedbi pravila i dovodi ga u otvoren sukob s proeuropskim premijerom Donaldom Tuskom, čija je većina već izglasala zakon, piše Politico.
EU ZAKON
Što je DSA?
DSA je kratica za Digital Services Act, zakon Europske unije koji uređuje pravila za digitalne platforme i online usluge. Prema njemu, cilj je povećati sigurnost korisnika na internetu i smanjiti širenje ilegalnog sadržaja. Od velikih platformi DSA traži veću transparentnost, uključujući objašnjenje algoritama i moderiranja sadržaja. Također uvodi stroža pravila za oglašavanje i zaštitu privatnosti korisnika.
Predsjednik je poručio da bi poljska verzija zakona dala 'prekomjernu moć' državnim dužnosnicima u odlučivanju o online sadržaju, upozorivši na rizik od 'administrativne cenzure'.
'Želim da se ovo jasno kaže: situacija u kojoj o tome što je dopušteno na internetu odlučuje dužnosnik podređen vladi nalikuje konstrukciji Ministarstva istine iz Orwellova romana '1984'', rekao je Nawrocki.
Dodao je da bi dopuštanje vlastima da određuju što je istina, a što dezinformacija postupno potkopalo slobodu govora te pozvao na novi prijedlog zakona uz jaču ulogu neovisnih sudova.
Oštre reakcije
Zamjenik premijera i ministar digitalnih poslova Krzysztof Gawkowski oštro je reagirao, optuživši predsjednika da ide protiv online sigurnosti i zapravo štiti interese velikih platformi. 'Predsjednik je stavio veto na online sigurnost', izjavio je, tvrdeći da bi zakon štitio djecu i korisnike od dezinformacija i netransparentnih algoritama. Naglasio je da o spornom sadržaju odlučuju redovni sudovi, a ne dužnosnici.
Gawkowski je upozorio da Poljska sada spada među rijetke članice EU-a bez mehanizma za provedbu DSA-a te poručio da će vlada svejedno raditi na uvođenju pravila.
DSA
Što kažu kritičari zakona?
Kritičari tvrde da DSA daje preveliku moć velikim platformama i državama da uklanjaju sadržaj, što može dovesti do cenzure. Neki upozoravaju i na to da su obaveze za moderiranje preskupe za male platforme i startupove, pa bi mogle ugroziti konkurenciju. Također se ističe da prevelika regulacija može usporiti inovacije i ograničiti slobodu izražavanja na internetu.
DSA izazvao tenzije između Bruxellesa i Washingtona
Primjena DSA-a već je izazvala ozbiljne tenzije između Bruxellesa i Washingtona. Europska komisija kaznila je X sa 120 milijuna eura, što je potaknulo žestoku reakciju SAD-a, uključujući zabranu putovanja za bivšeg povjerenika Thierryja Bretona i nekoliko stručnjaka za dezinformacije.
Europska komisija nedavno je proširila istragu o X-ovoj AI usluzi Grok zbog generiranja seksualiziranih slika bez pristanka osoba, a glasnogovornik Komisije Thomas Regnier podsjetio je da je usklađivanje nacionalnih zakona s DSA-em ključno za zaštitu korisnika i dodao da je protiv Poljske pokrenut postupak jer nije imenovala koordinatora za digitalne usluge.
Tuskova koalicija nema dovoljno glasova da poništi predsjednički veto, zbog čega je nastao zastoj u donošenju ključnog digitalnog zakonodavstva uoči izbora iduće godine. Nawrocki se istodobno nastoji politički pozicionirati kao saveznik stranke PiS, a koja želi povratak na vlast nakon poraza 2023. godine.