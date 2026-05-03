javlja HAK

Kolone na cestama: Dio A1 zatvoren za promet, na granici se čeka i pet sati

M.Da.

03.05.2026 u 16:07

Gužva na autocesti - ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/PIXSELL
Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje, javlja HAK, ali i bilježi vrlo gust promet na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti

Osobito se to odnosi na autoceste A1 Zagreb–Split–Ploče, A6 Rijeka–Zagreb, A2 Zagreb-Macelj, A3 Bregana–Lipovac, Istarski ipsilon, Krčki most te trajektne luke.

Višesatna su čekanja i na pojedinim graničnim prijelazima na ulasku u Hrvatsku, osobito s Bosnom i Hercegovinom.

Osim toga, HAK javlja da je na autocesti A1 prekinut promet između čvorova Žuta Lokva i Otočac u smjeru Dubrovnika zbog puštanja prometa po dva traka kroz zonu radova u smjeru Zagreba. Obilazak je pravcem čvor Žuta Lokva (A1)-DC23-DC50-čvor Otočac (A1).

Kolona kod odmorišta Brloška Dubrava između čvorova Otočac i Žuta Lokva u smjeru Zagreba duga je oko sedam kilometara.

Povremeno se prekida promet pred tunelima Brezik, Plasina i Grič zbog izbjegavanja zaustavljanja u tunelu.

Gužve i na A6

Kolona na autocesti A2 kod naplate Zaprešić u smjeru Maclja duga je oko jednog kilometra. Na autocesti A6 je kolona u zoni radova na 13.+600 km između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba duga oko četiri kilometra.

Povremeno se prekida promet pred tunelom Rožman Brdo u smjeru Zagreba. Kolona u zoni radova na 29.+500 km između čvorova Ravna Gora i Vrbovsko u smjeru Zagreba duga je oko pet kilometara, a kolona u zoni radova na 75.+500 km između čvorova Čavle i Kikovica u smjeru Zagreba duga je oko tri kilometra.

Krčki most: kolona u smjeru kopna od Njivica. Zbog pojačanog prometa na graničnim prijelazima Kaštel i Plovanija kolona na Istarskom ipsilonu je duga oko dva kilometra.

Kolone u zoni radova između tunela i čvora Učka, osobito u smjeru Rijeke DC1 Zagreb-Karlovac-Split. Usporeno se vozi u zonama radova između Pećana i Udbine.

Granični prijelaz Karasovići - ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Grgo Jelavic/PIXSELL

Gužve i na granicama

Na ulazak u Hrvatsku iz BiH najdulje se čeka na graničnom prijelazu Dvor-Bosanski Novi (pet sati), a zatim na prijelazima između Hrvatske i Bosanske Kostajnice te Stare i Bosanske Gradiške (četiri sata) te Hrvatske i Bosanske Dubice (tri sata), javlja HAK.

Na ostalim prijelazima se čeka do dva sata. Što se tiče izlaza iz zemlje, do dva sata se čeka u Staroj Gradišci, dok se u Novim Selima i Jasenovcu čeka po pola sata.

