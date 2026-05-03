Kolone na cestama: Dio A1 zatvoren za promet, na granici se čeka i pet sati

Osobito se to odnosi na autoceste A1 Zagreb–Split–Ploče, A6 Rijeka–Zagreb, A2 Zagreb-Macelj, A3 Bregana–Lipovac, Istarski ipsilon, Krčki most te trajektne luke.

Višesatna su čekanja i na pojedinim graničnim prijelazima na ulasku u Hrvatsku, osobito s Bosnom i Hercegovinom.

Osim toga, HAK javlja da je na autocesti A1 prekinut promet između čvorova Žuta Lokva i Otočac u smjeru Dubrovnika zbog puštanja prometa po dva traka kroz zonu radova u smjeru Zagreba. Obilazak je pravcem čvor Žuta Lokva (A1)-DC23-DC50-čvor Otočac (A1).

Kolona kod odmorišta Brloška Dubrava između čvorova Otočac i Žuta Lokva u smjeru Zagreba duga je oko sedam kilometara.

Povremeno se prekida promet pred tunelima Brezik, Plasina i Grič zbog izbjegavanja zaustavljanja u tunelu.