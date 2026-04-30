VIDEO Ogromne gužve na cestama - pogledajte kolonu na A1

Gužve su se nastavile i kasno navečer ususret produženom vikendu

Ni kasno navečer prometna situacija nije se normalizirala. HAK je izvijestio o kolonama i zatvaranju tunela. IZVANREDNI PROMETNI DOGAĐAJI: A1 Zagreb-Split-Ploče

između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi se usporeno uz povremene zastoje

pred tunelom Brinje u smjeru Dubrovnika kolona je oko 2 km (tunel se povremeno zatvara iz sigurnosnih razloga)﻿

između čvorova Žuta Lokva i Otočac u smjeru Dubrovnika, u zoni radova na 129. km, vozi se u koloni od ﻿oko 3 km A3 Bregana-Lipovac

između čvorova Popovača i Kutina, na 101. km u smjeru Lipovca, vozi se po dva prometna traka ﻿u koloni od oko 6 km﻿, nakon završetka očevida prometne nesreće

O nesreći su se oglasili vatrogasci kazavši kako su inesrećene osobe uspješno izvučene iz vozila i predane djelatnicima hitne medicinske pomoći. Jedna osoba pripremljena je za transport helikopterom helikopterske hitne medicinske pomoći.