stanje se ne smiruje

VIDEO Ogromne gužve na cestama - pogledajte kolonu na A1

Bi. S.

30.04.2026 u 22:56

Izvor: Pixsell / Autor: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Gužve su se nastavile i kasno navečer ususret produženom vikendu

Ni kasno navečer prometna situacija nije se normalizirala. HAK je izvijestio o kolonama i zatvaranju tunela.

IZVANREDNI PROMETNI DOGAĐAJI:

A1 Zagreb-Split-Ploče

  • između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi se usporeno uz povremene zastoje
  • pred tunelom Brinje u smjeru Dubrovnika kolona je oko 2 km (tunel se povremeno zatvara iz sigurnosnih razloga)﻿
  • između čvorova Žuta Lokva i Otočac u smjeru Dubrovnika, u zoni radova na 129. km, vozi se u koloni od ﻿oko 3 km

A3 Bregana-Lipovac

  • između čvorova Popovača i Kutina, na 101. km u smjeru Lipovca, vozi se po dva prometna traka ﻿u koloni od oko 6 km﻿, nakon završetka očevida prometne nesreće
O nesreći su se oglasili vatrogasci kazavši kako su inesrećene osobe uspješno izvučene iz vozila i predane djelatnicima hitne medicinske pomoći. Jedna osoba pripremljena je za transport helikopterom helikopterske hitne medicinske pomoći.

Zbog vjetra zabrana je prometa za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju (detaljnije vidjeti niže u popisu cesta!). Nastavno na prognozu Državnog hidrometeorološkog zavoda slabljenje bure u potpunosti u priobalju se očekuje tijekom sutrašnjeg dana (1. svibnja - petak) u poslijepodnevnim satima.

