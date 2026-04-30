VIDEO Ogromne gužve na cestama - pogledajte kolonu na A1

Gužve su se nastavile i kasno navečer ususret produženom vikendu
Ni kasno navečer prometna situacija nije se normalizirala. HAK je izvijestio o kolonama i zatvaranju tunela.
IZVANREDNI PROMETNI DOGAĐAJI:
A1 Zagreb-Split-Ploče
- između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi se usporeno uz povremene zastoje
- pred tunelom Brinje u smjeru Dubrovnika kolona je oko 2 km (tunel se povremeno zatvara iz sigurnosnih razloga)
- između čvorova Žuta Lokva i Otočac u smjeru Dubrovnika, u zoni radova na 129. km, vozi se u koloni od oko 3 km
A3 Bregana-Lipovac
- između čvorova Popovača i Kutina, na 101. km u smjeru Lipovca, vozi se po dva prometna traka u koloni od oko 6 km, nakon završetka očevida prometne nesreće
O nesreći su se oglasili vatrogasci kazavši kako su inesrećene osobe uspješno izvučene iz vozila i predane djelatnicima hitne medicinske pomoći. Jedna osoba pripremljena je za transport helikopterom helikopterske hitne medicinske pomoći.
Zbog vjetra zabrana je prometa za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju (detaljnije vidjeti niže u popisu cesta!). Nastavno na prognozu Državnog hidrometeorološkog zavoda slabljenje bure u potpunosti u priobalju se očekuje tijekom sutrašnjeg dana (1. svibnja - petak) u poslijepodnevnim satima.