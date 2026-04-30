krenule gužve

Kaos u prometu: Na cestama kilometarske kolone, 'krkljanac' na Lučkom

M. Šu.

30.04.2026 u 14:21

Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/PIXSELL
Kao što je HAK upozoravao, s početkom produženog vikenda krenule su i prve gužve na cestama, a kolona od nekoliko kilometara već se stvorila na Lučkom

Za sve skupine vozila otvoreni su: autocesta A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, autocesta A6 Rijeka-Zagreb te Krčki most.

Na autocesti A1 između čvorova Žuta Lokva i Otočac u smjeru Dubrovnika pojačan je priljev vozila u zoni radova na 129. km. Kolona je duga oko 2 km﻿.

Na autocesti A1 kod NP Lučko u smjeru mora kolona je duga oko 3 km (iz smjera Buzina).

Gužve na Lučkom Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/PIXSELL

Na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Vrbovsko i Ravna Gora pojačan je priljev vozila u zoni radova na 26. km u smjeru Rijeke - kolona je duga oko 2 km. Povremeno se zatvara tunel Čardak (sigurnosni razlozi).

Na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Matulji u smjeru Istre/Opatije kolona je duga oko 3 km﻿.

﻿Ubog prometne nesreće na državnoj cesti DC409 u Trogiru, predio Pantan-kod ulaza u centar Kaufland, vozi se naizmjence, jednim trakom﻿.

Labud na autocesti A3 na 225.+000 km između čvora Sredanci i čvora Slavonski Brod istok. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km/h.

Predmet na autocesti A3 na 101. km između čvora Popovača i čvora Kutina na kolniku u smjeru Lipovca.

Zbog praznika, sutra se očekuje povećanu gustoću prometa na svim važnijim cestama koje vode prema moru, uključujući autoceste A1, A6, Istarski ipsilon, državnu cestu DC1, Jadransku magistralu i Krčki most. Mogući su zastoji i vožnja u koloni, osobito u zonama radova, odmorišta, naplata i tunela te na prilazima turističkim središtima.

Kolona na Lučkom Izvor: tportal.hr / Autor: Foto čitatelja

Sutra od 14 do 23 sata, na pojedinim cestama u Istri i pribalju, osim na autocestama i državnoj cesti DC1, na snazi će biti zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona.

Dulja čekanja, osobito u putničkom prometu, očekuju se na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom.

Zbog bure u prvom dijelu dana, moguće su poteškoće u pomorskom prometu.

