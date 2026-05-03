Amerikanci bi trebali biti zabrinuti: Pazite što Kinezi upravo testiraju u Južnom kineskom moru

Vanja Majetić

03.05.2026 u 09:23

Izvor: Wikimedia Commons / Autor: Kineski državni mediji, Ministarstvo obrane Japana
Kina je ovog tjedna rasporedila prvi amfibijski jurišni brod tipa 076 Sečuan za međuregionalna pomorska ispitivanja u Južnom kineskom moru, što označava značajan korak prema operativnom raspoređivanju i proširenoj projekciji moći. Po ocjenama analitičara, ovaj potez naglašava rastuću sposobnost Pekinga da izazove američke i savezničke pomorske snage u spornim pomorskim regijama, a tportal donosi više o plovilu koje bi moglo biti ključno u mogućim sukobima u indopacifičkoj regiji

Najnoviji i najnapredniji kineski amfibijski jurišni brod Tip 076 isplovio je iz Šangaja prema Južnom kineskom moru kako bi proveo svoja prva međuregionalna pomorska ispitivanja i trenažno raspoređivanje, što označava značajnu prekretnicu u razvoju plovila prema operativnoj službi. Mornarica Narodnooslobodilačke vojske (PLAN) potvrdila je 23. travnja da on provodi sustavna ispitivanja svojih platformi u zahtjevnijem pomorskom okruženju nakon što je dovršio nekoliko pomorskih testiranja bliže svojoj matičnoj luci.

Prema mišljenju vojnih analitičara, ovo raspoređivanje ima stratešku težinu koja nadilazi rutinsko testiranje. Premještanjem broda Sečuan u Južno kinesko more, Peking ne samo da ubrzava proces njegova puštanja u rad, već i pokazuje svoju namjeru da postavi novu klasu hibridnih amfibijskih zrakoplovnih platformi sposobnih za djelovanje u spornim regionalnim vodama. To ujedno odražava širi pomak u kineskoj pomorskoj doktrini prema ekspedicijskoj projekciji moći, kontroli mora i integriranim operacijama u više domena.

Isplovljavanje Sečuana na prvo testiranje izvan matične luke
Značajna evolucija

Tip 076 predstavlja značajnu evoluciju u kineskim sposobnostima amfibijskog ratovanja. S procijenjenim istisninom punog tereta većom od 40.000 tona, plovilo je veće i tehnološki ambicioznije od ranijih desantnih helikopterskih dokova (LHD) Tipa 075. Njegova nadgradnja s dva otoka i letačka paluba pune duljine optimizirane su za zrakoplovne operacije visokog tempa, ali najznačajnija inovacija leži u integraciji elektromagnetskih katapultnih sustava i opreme za zaustavljanje. Ove značajke omogućuju Sečuanu lansiranje i podizanje zrakoplova s fiksnim krilima, što je sposobnost tradicionalno rezervirana za nosače zrakoplova.

Ova konfiguracija pozicionira Tip 076 u jedinstvenu kategoriju između konvencionalnih amfibijskih jurišnih brodova i lakih nosača zrakoplova. Iako mu je primarna misija i dalje amfibijski napad, uključujući raspoređivanje vojnika, oklopnih vozila i desantnih plovila, dodatak u vidu polijetanja uz pomoć katapulta omogućuje mu upravljanje naprednim zrakoplovima poput stealth lovca J-35 ili specijaliziranih bespilotnih letjelica. U stvarnom operativnom scenariju to bi brodu osiguralo pružanje organske zračne nadmoći, bliske zračne podrške i izviđačkih sposobnosti tijekom amfibijskih desanata bez oslanjanja isključivo na nosače zrakoplova.

Zauzimanje američke niše

Belgijski obrambeno-sigurnosni portal The Army Recognition ocjenjuje da su tekuća ispitivanja u Južnom kineskom moru osobito važna za validaciju ovih zrakoplovnih sposobnosti. Složeni vremenski obrasci u regiji, stanje mora i visoka vlažnost stvaraju izazovne uvjete za rad pilotske palube, pogonske sustave i performanse senzora pa će testiranje polijetanja i slijetanja helikoptera, kao i potencijalnih ciklusa lansiranja s fiksnim krilima, biti ključno za usavršavanje postupaka i osiguranje pouzdanosti sustava. Ova ispitivanja također omogućuju posadi da se upozna s naprednim borbenim sustavima, uključujući radarske pakete, mreže za zapovijedanje i kontrolu te integriranu infrastrukturu za zrakoplovnu podršku.

U usporedbi s mogućnostima američke mornarice, klasa Tip 076 zauzima nišu koja se djelomično preklapa s amfibijskim jurišnim brodovima s velikim palubama, poput onih klasa Wasp i America. Američki brodovi kao što su USS America (LHA-6) i USS Tripoli (LHA-7) imaju istisninu od oko 45.000 tona palube za let pune dužine, dizajnirane prvenstveno za zrakoplove kratkog polijetanja i vertikalnog slijetanja, osobito F-35B Lightning II, te funkcioniraju kao nosači u određenim konfiguracijama, a sposobni su za raspoređivanje do 20 primjeraka F-35B za generiranje značajne zračne snage.

Međutim američki pristup se fundamentalno razlikuje u metodama lansiranja i oporavka. Američki amfibijski brodovi oslanjaju se na STOVL (kratko polijetanje i vertikalno slijetanje) mogućnosti aviona F-35B, a ne na katapultne sustave. To pojednostavljuje dizajn broda i smanjuje mehaničku složenost, ali ograničava raspon tipova zrakoplova koji se mogu koristiti. Nasuprot tome, elektromagnetski katapult klase Tip 076 potencijalno omogućuje širu kombinaciju aviona s fiksnim krilima, uključujući teže platforme s većim korisnim teretom i dometom, kao i dronove na nosačima zrakoplova optimizirane za nadzorne ili udarne misije.

S druge strane, supernosači američke mornarice, poput klasa Nimitz i Ford, ostaju daleko sposobniji za održive zračne operacije, stopu generiranja borbenih letova i ukupnu oružanu moć. Ovi brodovi na nuklearni pogon imaju istisninu preko 100.000 tona i opremljeni su naprednim elektromagnetskim sustavima za lansiranje zrakoplova (EMALS), a oni podržavaju cijele eskadrile palubnih lovaca kao što su F/A-18E7/F Super Hornet, F-35C te avioni za rano upozoravanje E-2D Hawkeye i elektroničko ratovanje EA-18G Growler. Tip 076 ne odgovara toj razini sposobnosti, ali nudi fleksibilniju i potencijalno isplativiju platformu za regionalne operacije.

Brza operativnost kao imperativ

S operativnog gledišta, brod klase Tip 076 mogao bi omogućiti Kini raspoređivanje distribuiranih pomorskih operativnih skupina s poboljšanom zrakoplovnom podrškom. U nepredviđenim okolnostima u Južnom kineskom moru ili zapadnom Pacifiku, djelujući uz razarače s navođenim raketama Tip 055 i Tip 052D, mogao bi formirati višenamjensku pomorsku operativnu skupinu sposobnu za provođenje amfibijskih desanata uz održavanje lokalizirane zračne nadmoći i raketne obrane. Prisutnost vertikalno lansirnih projektila zemlja-zrak i naprednih radarskih sustava na pratećim brodovima nadopunila bi zrakoplovne sposobnosti broda Sečuan, stvarajući slojevitu obranu od zračnih i raketnih prijetnji.

Prijavljena tranzitna ruta tog broda, koja potencijalno ide kroz Tajvanski tjesnac, također naglašava geopolitičku dimenziju njegova raspoređivanja. Iako kineski dužnosnici opisuju takve pokrete kao rutinske, regionalni akteri i Sjedinjene Države pomno ih prate zbog strateške osjetljivosti tog područja. Sposobnost premještanja amfibijskog jurišnog broda sljedeće generacije kroz ove vode signalizira i povjerenje u operativnu spremnost i namjeru normalizacije prisutnosti naprednih pomorskih sredstava u spornim regijama.

Kako brod Sečuan napreduje kroz faze testiranja, očekuju se daljnja ispitivanja koja će uključivati integrirane operacije s nosačima zrakoplova, helikopterima i amfibijskim jedinicama. Ove vježbe bit će ključne za procjenu njegove uloge u široj strukturi snaga PLAN-a i osiguravanje brzog prijelaza iz stanja pripravnosti u stanje borbene spremnosti. Razvoj kineske mornarice posljednjih godina naglašavao je brzu operativnost, a novi brodovi često postižu početnu operativnu sposobnost ubrzo nakon ulaska u službu.

Strateški gledano, kineski amfibijski jurišni brod klase Tip 076 ističe kinesku ambiciju da premosti jaz između amfibijskog ratovanja i zračnih snaga nosača zrakoplova. Kombiniranjem oba elemenata, PLAN razvija svestraniju silu sposobnu projicirati moć diljem Indopacifika, a istovremeno podržavati ekspedicijske operacije. Za američke obrambene planere pojava takvih platformi pojačava važnost održavanja kvalitativnih prednosti u zračnim snagama nosača zrakoplova, amfibijskom ratovanju i integriranim pomorskim operacijama.

