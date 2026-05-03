Krenule velike kolone na autocestama, HAK: 'Kasnije će biti još gore'

Prema podacima Hrvatskog autokluba (HAK), povećana je gustoća prometa na svim važnijim cestovnim pravcima, osobito na autocestama A1 Zagreb–Split–Ploče i A6 Rijeka–Zagreb, kao i na A3 Bregana–Lipovac, Istarskom ipsilonu, Krčkom mostu te u trajektnim lukama. Tijekom dana, posebno u poslijepodnevnim i večernjim satima, očekuje se vrlo gust promet zbog povratka s produženog vikenda.

Problemi su već vidljivi na terenu. Na autocesti A1 u tunelu Čelinka u smjeru Zagreba dogodila se prometna nesreća zbog koje se vozi usporeno u koloni dugoj oko kilometar. Dodatno, između čvorova Otočac i Žuta Lokva, kod odmorišta Brloška Dubrava, stvorila se kolona duga oko osam kilometara, a promet se odvija jednim trakom. Povremeno se prekida promet i pred tunelom Brezik kako bi se izbjeglo zaustavljanje vozila unutar tunela.

Zastoji se bilježe i na A2 Zagreb–Macelj, gdje je kolona na naplati Zaprešić u smjeru Maclja duga oko dva kilometra.

Na A6 Rijeka–Zagreb promet dodatno usporavaju radovi. Između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 vozi se jednim trakom uz kolonu dugu oko četiri kilometra, dok su dodatna zadržavanja zabilježena i između Ravne Gore i Vrbovskog te između Čavli i Kikovice, gdje su kolone duge oko dva kilometra. Zbog sigurnosti se povremeno zaustavlja promet i pred tunelom Rožman Brdo.

Gužve se prelijevaju i na ostale pravce. Na Krčkom mostu kolona prema kopnu počinje već od Malinske, dok je na Istarskom ipsilonu zbog pojačanog prometa na graničnim prijelazima Kaštel i Plovanija kolona duga oko šest kilometara. Zadržavanja su i pred tunelom Učka u smjeru Zagreba, kao i u zoni radova između tunela i čvora Učka.

Na državnoj cesti DC1 Zagreb–Karlovac–Split vozače očekuju zastoji u zoni radova kod Udbine.

Vozače dodatno opterećuju i brojna ograničenja zbog radova. Na autocesti A1 do 12. lipnja zatvorena je dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba, uz obilazne pravce i posebnu regulaciju prometa, što može uzrokovati dodatne kolone na naplatnim postajama i okolnim cestama. Također, na dionici između Žute Lokve i Otočca promet se odvija dvosmjerno jednim kolnikom, jednim trakom u oba smjera.

Na A2 kod naplate Zaprešić promet se do 15. lipnja odvija smanjenim kapacitetom zbog radova, dok se na A3 Bregana–Lipovac na više dionica vozi suženim trakama uz ograničenja brzine i privremenu regulaciju prometa, što dodatno usporava promet prema Zagrebu.

Radovi utječu i na promet na A4 Goričan–Zagreb, gdje se u zoni čvora Zagreb istok vozi dvosmjerno uz sužene trake, a zbog svakodnevnog opterećenja moguće su kolone u oba smjera.

Na A6 Rijeka–Zagreb u tijeku su brojni radovi između više čvorova, zbog čega se promet mjestimice odvija dvosmjerno jednim kolnikom ili suženim trakama, uz moguća zadržavanja i kolone.

HAK upozorava da se tijekom dana očekuje daljnje pojačanje prometa na svim glavnim pravcima prema unutrašnjosti, uz moguće dodatne zastoje i kolone.