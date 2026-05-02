najbolje vrijeme

Povratak s produženog vikenda: Iz HAK-a otkrivaju kad na put

Bi. S.

02.05.2026 u 22:29

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Bionic
Reading

Uoči Praznika rada na cestama su se stvarale velike kolone, a isto se očekuje i sutra, kada će se većina ljudi vraćati s puta

Zbog Praznika rada i produženog vikenda, proteklih su dana na cestama velike gužve. Na putu prema moru stvarale su se kilometarske kolone zbog prometnih nesreća, a dugo se čekalo osobito ispred tunela.

A što nas čeka sutra kada bi se svi ovi automobili trebali vraćati prema kontinentu?

Izvor: Pixsell / Autor: Hrvoje Kostelac/PIXSELL

'Praksa nas uči, za one koji su nešto, možemo reći, mudriji i kojima se da malo otkinuti od nedjeljnog dana za provesti na moru, da krenu tijekom prijepodnevnih sati, najbolje poslije doručka. Oni pak koji krenu u poslijepodnevnim satima i iza ručka, znamo i sami, posebice upozoravamo sve njih da se pripreme onda na nešto strpljenja. Posebno za one koji krenu s otoka Krka poslije 17 sati bit će vrlo gust promet. Zaključno, prijepodne je puno bolje, a u taj savjet uključuju se i oni koji će putovati iz susjedne Bosne i Hercegovine. Posebice mislimo na granične prijelaze u Posavini gdje se očekuje vrlo gust promet na ulasku u Republiku Hrvatsku', otkrio je Irvin Filipović iz HAK-a za RTL.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
'različita tumačenja'

'različita tumačenja'

Blokirana EU sredstva? Oglasila se Srbija
Od zapada do istoka

Od zapada do istoka

Gdje se točno nalaze američki vojnici u Europi?
dotaknuo se i izbora

dotaknuo se i izbora

Vučić optimističan: 'Rješenje za NIS ide u dobrom smjeru'

najpopularnije

Još vijesti