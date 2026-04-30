ususret produženom vikendu

Kolone, prometna i zatvaranje tunela: Pogledajte situaciju na cestama

Bi. S.

30.04.2026 u 20:27

Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/PIXSELL
Četvrtak navečer donio je kaotičnu prometnu situaciju

Hrvatski autoklub u četvrtak popodne ususret produženom vikendu izvijestio je o nekoliko izvanrednih prometnih događaja.

A1 Zagreb-Split-Ploče

Gužve na Lučkom
Gužve na Lučkom Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/PIXSELL
  • između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi se usporeno uz povremene zastoje
  • pred tunelom Brinje u smjeru Dubrovnika kolona je oko 2 km (tunel se povremeno zatvara iz sigurnosnih razloga)﻿
  • između čvorova Žuta Lokva i Otočac u smjeru Dubrovnika, u zoni radova na 129. km, vozi se u koloni od ﻿oko 3 km
  • A3 Bregana-Lipovac (uključujući zagrebačku obilaznicu)
  • zbog prometne nesreće između čvorova Popovača i Kutina, na 101. km u smjeru Lipovca, vozi se jednim trakom u koloni od oko 14 km﻿

A6 Rijeka-Zagreb

  • između čvorova Vrbovsko i Ravna Gora u zoni radova na 26. km u smjeru Rijeke, ﻿kolona je oko 2 km (vozila se povremeno zaustavljaju kod tunela Čardak iz ﻿sigurnosnih razloga)

﻿A7 Rupa-Rijeka-Šmrika

  • na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre/Opatije kolona je duga oko 2 km

Zbog vjetra zabrana je prometa za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju (detaljnije vidjeti niže u popisu cesta!). Nastavno na prognozu Državnog hidrometeorološkog zavoda slabljenje bure u potpunosti u priobalju se očekuje tijekom sutrašnjeg dana (1. svibnja - petak) u poslijepodnevnim satima

Prodaja pasa u EU-u vrijedi 1,5 milijardi eura, većina ode na crno tržište: 'Vidimo zastrašujuće posljedice'
EU hladno odbila ubrzani ulazak Ukrajine, ali nudi druge pogodnosti: 'Članstvo nije moguće'
Bilijun dolara ili 25 milijardi: Koliko je Ameriku zapravo dosad koštao rat u Iranu?

