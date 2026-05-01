BOLJKA PRODULJENOG VIKENDA

Kaos na cestama: Stvaraju se kolone i zastoji - HAK objavio gdje je najgore

M.Č.

01.05.2026 u 10:02

Prometna kamera HAK-a Izvor: Screenshot / Autor: Prometna kamera HAK-a
Bionic
Reading

Na hrvatskim prometnicama jutros su zabilježene značajne gužve i zastoji, osobito u smjeru mora, dok dodatne poteškoće vozačima stvaraju radovi na cestama, jak vjetar u priobalju i posebne regulacije prometa povodom Praznika rada

Najveće kolone formirale su se pred naplatnim postajama Lučko. U smjeru mora iz smjera Buzina (A3) kolona doseže oko 4 kilometra, iz smjera Jadranske avenije oko 1 kilometar, dok iz smjera Zagreb zapad (A3) vozači čekaju u koloni dugoj približno 2 kilometra.

Zastoji su prisutni i na više dionica gdje su u tijeku radovi. Na autocesti A1 između čvorova Žuta Lokva i Otočac u smjeru Dubrovnika kolona je oko 2 kilometra. Na autocesti A6 između čvorova Vrbovsko i Ravna Gora u smjeru Rijeke zabilježena je kolona od oko 1 kilometar, dok se usporeno vozi i na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka.

Prometna kamera HAK-a Izvor: Screenshot / Autor: Prometna kamera HAK-a

Promet je dodatno pojačan na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora, gdje se vozi usporeno uz povremene zastoje.

Probleme u prometu stvara i jaka bura. Na Jadranskoj magistrali (DC8) pod Velebitom na snazi je zabrana prometa za pojedine skupine vozila. Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, slabljenje bure u priobalju očekuje se tijekom dana, osobito u poslijepodnevnim satima.

Pojačan promet bilježi se i na graničnim prijelazima, dok se zastoji povremeno stvaraju na dionicama gdje traju radovi.

Zbog obilježavanja Praznika rada danas su na snazi i posebne zabrane za teretna motorna vozila iznad 7,5 tona na pojedinim cestama u priobalju (izuzev autocesta i državne ceste DC1). Zabrana vrijedi danas od 14:00 do 23:00 sata, kao i u nedjelju, 3. svibnja, od 12:00 do 23:00 sata.

Vozačima se savjetuje dodatni oprez, strpljenje te praćenje aktualnih prometnih informacija prije polaska na put.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ČIPIRANJE JE VAŽNO

ČIPIRANJE JE VAŽNO

Prodaja pasa u EU-u vrijedi 1,5 milijardi eura, većina ode na crno tržište: 'Vidimo zastrašujuće posljedice'
poklon paket

poklon paket

EU hladno odbila ubrzani ulazak Ukrajine, ali nudi druge pogodnosti: 'Članstvo nije moguće'
politički sukob

politički sukob

Bilijun dolara ili 25 milijardi: Koliko je Ameriku zapravo dosad koštao rat u Iranu?

najpopularnije

Još vijesti