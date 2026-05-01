Kaos na cestama: Stvaraju se kolone i zastoji - HAK objavio gdje je najgore

Zastoji su prisutni i na više dionica gdje su u tijeku radovi. Na autocesti A1 između čvorova Žuta Lokva i Otočac u smjeru Dubrovnika kolona je oko 2 kilometra. Na autocesti A6 između čvorova Vrbovsko i Ravna Gora u smjeru Rijeke zabilježena je kolona od oko 1 kilometar, dok se usporeno vozi i na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka.

Najveće kolone formirale su se pred naplatnim postajama Lučko. U smjeru mora iz smjera Buzina (A3) kolona doseže oko 4 kilometra, iz smjera Jadranske avenije oko 1 kilometar, dok iz smjera Zagreb zapad (A3) vozači čekaju u koloni dugoj približno 2 kilometra.

Promet je dodatno pojačan na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora, gdje se vozi usporeno uz povremene zastoje.

Probleme u prometu stvara i jaka bura. Na Jadranskoj magistrali (DC8) pod Velebitom na snazi je zabrana prometa za pojedine skupine vozila. Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, slabljenje bure u priobalju očekuje se tijekom dana, osobito u poslijepodnevnim satima.

Pojačan promet bilježi se i na graničnim prijelazima, dok se zastoji povremeno stvaraju na dionicama gdje traju radovi.

Zbog obilježavanja Praznika rada danas su na snazi i posebne zabrane za teretna motorna vozila iznad 7,5 tona na pojedinim cestama u priobalju (izuzev autocesta i državne ceste DC1). Zabrana vrijedi danas od 14:00 do 23:00 sata, kao i u nedjelju, 3. svibnja, od 12:00 do 23:00 sata.

Vozačima se savjetuje dodatni oprez, strpljenje te praćenje aktualnih prometnih informacija prije polaska na put.