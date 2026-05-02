Stižu velike promjene: Ova četiri znaka danas ulaze u potpuno novu životnu fazu

Nakon razdoblja brzih reakcija, naglih zaključaka i otvorenih razgovora, Merkur u Biku spušta tempo i vraća fokus na ono što je stvarno održivo.

U astrologiji Merkur simbolizira komunikaciju, razmišljanje, odluke, dogovore i način na koji obrađujemo informacije, a njegov ulazak u Bika mijenja ton razgovora.

Vrijeme je za jasnije odluke

Umjesto brzih obećanja i impulzivnih poruka, naglasak je na konkretnim riječima, dokazima i promišljenim potezima. Bik je znak stabilnosti, vrijednosti, novca, sigurnosti i granica, pa ovaj tranzit posebno može otvoriti teme vezane uz financije, odnose, povjerenje i osobne prioritete.

Manje buke, više smisla

Merkur u Biku ne voli prazne fraze. Ovo je razdoblje u kojem riječi moraju imati težinu, a odluke se donose sporije, ali ozbiljnije. Za mnoge to može značiti potrebu da konačno razmisle u što ulažu vrijeme, energiju i novac.