Stižu velike promjene: Ova četiri znaka danas ulaze u potpuno novu životnu fazu

P. H.

02.05.2026 u 18:15

Zodijak
Merkur 2. svibnja napušta impulzivnog Ovna i ulazi u stabilnog Bika, donoseći sporiju, promišljeniju i konkretniju komunikaciju

Nakon razdoblja brzih reakcija, naglih zaključaka i otvorenih razgovora, Merkur u Biku spušta tempo i vraća fokus na ono što je stvarno održivo.

U astrologiji Merkur simbolizira komunikaciju, razmišljanje, odluke, dogovore i način na koji obrađujemo informacije, a njegov ulazak u Bika mijenja ton razgovora.

Vrijeme je za jasnije odluke

Umjesto brzih obećanja i impulzivnih poruka, naglasak je na konkretnim riječima, dokazima i promišljenim potezima. Bik je znak stabilnosti, vrijednosti, novca, sigurnosti i granica, pa ovaj tranzit posebno može otvoriti teme vezane uz financije, odnose, povjerenje i osobne prioritete.

Manje buke, više smisla

Merkur u Biku ne voli prazne fraze. Ovo je razdoblje u kojem riječi moraju imati težinu, a odluke se donose sporije, ali ozbiljnije. Za mnoge to može značiti potrebu da konačno razmisle u što ulažu vrijeme, energiju i novac.

U svakodnevici se ovaj utjecaj može vidjeti kroz razgovore o granicama, sigurnosti, dugoročnim planovima i odnosima koji trebaju više jasnoće. Energija može biti tvrdoglava, ali upravo ta odlučnost nekima pomaže da prestanu odgađati ono što već dugo znaju.

Četiri znaka u posebnom fokusu

Iako će ovaj tranzit osjetiti svi, najviše bi mogao značiti Bikovima, Lavovima, Škorpionima i Vodenjacima, jer se aktiviraju područja identiteta, karijere, odnosa i obiteljskog života.

Bikovi bi mogli jasnije progovoriti o onome što žele i prestati sumnjati u vlastite odluke. Lavovima se otvaraju teme karijere, autoriteta i profesionalnog smjera. Škorpioni bi mogli imati važne razgovore u odnosima, dok Vodenjaci ulaze u razdoblje u kojem se traži više iskrenosti u obitelji, domu ili privatnim dogovorima.

