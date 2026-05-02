Stižu velike promjene: Ova četiri znaka danas ulaze u potpuno novu životnu fazu

Merkur 2. svibnja napušta impulzivnog Ovna i ulazi u stabilnog Bika, donoseći sporiju, promišljeniju i konkretniju komunikaciju
Nakon razdoblja brzih reakcija, naglih zaključaka i otvorenih razgovora, Merkur u Biku spušta tempo i vraća fokus na ono što je stvarno održivo.
U astrologiji Merkur simbolizira komunikaciju, razmišljanje, odluke, dogovore i način na koji obrađujemo informacije, a njegov ulazak u Bika mijenja ton razgovora.
Vrijeme je za jasnije odluke
Umjesto brzih obećanja i impulzivnih poruka, naglasak je na konkretnim riječima, dokazima i promišljenim potezima. Bik je znak stabilnosti, vrijednosti, novca, sigurnosti i granica, pa ovaj tranzit posebno može otvoriti teme vezane uz financije, odnose, povjerenje i osobne prioritete.
Manje buke, više smisla
Merkur u Biku ne voli prazne fraze. Ovo je razdoblje u kojem riječi moraju imati težinu, a odluke se donose sporije, ali ozbiljnije. Za mnoge to može značiti potrebu da konačno razmisle u što ulažu vrijeme, energiju i novac.
U svakodnevici se ovaj utjecaj može vidjeti kroz razgovore o granicama, sigurnosti, dugoročnim planovima i odnosima koji trebaju više jasnoće. Energija može biti tvrdoglava, ali upravo ta odlučnost nekima pomaže da prestanu odgađati ono što već dugo znaju.
Četiri znaka u posebnom fokusu
Iako će ovaj tranzit osjetiti svi, najviše bi mogao značiti Bikovima, Lavovima, Škorpionima i Vodenjacima, jer se aktiviraju područja identiteta, karijere, odnosa i obiteljskog života.
Bikovi bi mogli jasnije progovoriti o onome što žele i prestati sumnjati u vlastite odluke. Lavovima se otvaraju teme karijere, autoriteta i profesionalnog smjera. Škorpioni bi mogli imati važne razgovore u odnosima, dok Vodenjaci ulaze u razdoblje u kojem se traži više iskrenosti u obitelji, domu ili privatnim dogovorima.