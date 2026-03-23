Kolnici mokri i skliski, u gorju i duž DC8 opasnost od odrona

Kolnici su mjestimice mokri i skliski, a na cestama u gorju te duž Jadranske magistrale (DC8) veća je opasnost od odrona, izvijestio je u ponedjeljak Hrvatski autoklub (HAK)
HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa pa su potrebni dodatan oprez i strpljenje.
Povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvora Zagreb zapad i čvora Lučko u smjeru Lipovca te na autocesti A4 između čvora Sesvete i čvora Zagreb istok u smjeru Zagreba.
Danas počinju radovi uklanjanja elemenata betonske razdvajajuće ograde tip 'New Jersey', na dionici Lužani-Slavonski Brod zapad,, autoceste A3, u smjeru Lipovca. Radovi će se izvoditi prema planiranom do 27. ožujka te će se promet odvijati u oba smjera po jednim prometnim trakom na kolniku u smjeru Bregane. Zbog svakodnevnog prometnog opterećenja moguće je stvaranje kraćih kolona.
Na A4 Goričan-Zagreb od danas od 22 sata do 24. ožujka do 4 sata zatvara se dionica između čvorova Goričan, Čakovec i Ludbreg (u oba smjera) te naplatne postaje Čakovec. Obilazak za smjer Zagreb: čvor Goričan (A4) – DC3 – DC2 – DC530 – čvor Ludbreg (A4), a za smjer Goričan: čvor Ludbreg (A4) – DC530 – DC2 – DC3 – čvor Goričan (A4).
U pomorskom prometu nema poteškoća.