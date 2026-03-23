Kolnici mokri i skliski, u gorju i duž DC8 opasnost od odrona

HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa pa su potrebni dodatan oprez i strpljenje.

Povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvora Zagreb zapad i čvora Lučko u smjeru Lipovca te na autocesti A4 između čvora Sesvete i čvora Zagreb istok u smjeru Zagreba.