JAVLJA HAK

Kolnici mokri i skliski, u gorju i duž DC8 opasnost od odrona

L. Š. / Hina

23.03.2026 u 07:19

Autocesta - ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Bionic
Reading

Kolnici su mjestimice mokri i skliski, a na cestama u gorju te duž Jadranske magistrale (DC8) veća je opasnost od odrona, izvijestio je u ponedjeljak Hrvatski autoklub (HAK)

HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa pa su potrebni dodatan oprez i strpljenje.

Povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvora Zagreb zapad i čvora Lučko u smjeru Lipovca te na autocesti A4 između čvora Sesvete i čvora Zagreb istok u smjeru Zagreba.

vezane vijesti

Danas počinju radovi uklanjanja elemenata betonske razdvajajuće ograde tip 'New Jersey', na dionici Lužani-Slavonski Brod zapad,, autoceste A3, u smjeru Lipovca. Radovi će se izvoditi prema planiranom do 27. ožujka te će se promet odvijati u oba smjera po jednim prometnim trakom na kolniku u smjeru Bregane. Zbog svakodnevnog prometnog opterećenja moguće je stvaranje kraćih kolona.

Na A4 Goričan-Zagreb od danas od 22 sata do 24. ožujka do 4 sata zatvara se dionica između čvorova Goričan, Čakovec i Ludbreg (u oba smjera) te naplatne postaje Čakovec. Obilazak za smjer Zagreb: čvor Goričan (A4) – DC3 – DC2 – DC530 – čvor Ludbreg (A4), a za smjer Goričan: čvor Ludbreg (A4) – DC530 – DC2 – DC3 – čvor Goričan (A4).

U pomorskom prometu nema poteškoća.

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
uži kabinet vlade

Šušnjar otkrio hoće li se voziti par-nepar i što je s plavim dizelom: 'Ne stvarajte zalihe goriva'
četri tjedna rata

Crna predviđanja: Ako rat potraje dulje od šest mjeseci, nema ekonomije koja neće nastradati
racionalizacija

Stiže novo poskupljenje goriva: Ovo je šest načina za smanjenje potrošnje

najpopularnije

Još vijesti