Starmer sazvao hitan sastanak, evo koje teme su na stolu

Britanski premijer Keir Starmer predsjedavat će hitnim sastankom o ekonomskim posljedicama rata u Iranu u ponedjeljak, uz nazočnost ministrice financija Rachel Reeves i guvernera Banke Engleske Andrewa Baileyja, priopćila je vlada
Ulagači se pripremaju za još jedan buran tjedan na financijskim tržištima nakon što je Iran rekao da će napasti energetske i vodne sustave zaljevskih susjeda ako američki predsjednik Donald Trump ostvari prijetnju napadom na iransku elektroenergetsku mrežu.
'Očekuje se da će se obrađivati teme poput ekonomskog utjecaja krize na kućanstva i poduzeća, energetske sigurnosti i otpornosti industrije i lanaca opskrbe, uz međunarodni odgovor', priopćilo je britansko ministarstvo financija uoči takozvanog sastanka 'COBRA' u ponedjeljak.
Reeves je izjavila kako je prerano govoriti kakav će biti utjecaj rata na britansko gospodarstvo, za sada otklonivši pozive na sveobuhvatne mjere smanjenja troškova života za kućanstva, napominjući kako se razmatraju ciljanije potpore.
Šok izazvan rastom cijena energije prijeti ponovnim porastom britanske stope inflacije - moguće na pet posto kasnije ove godine, prema nekim ekonomistima. Ako rast cijena nafte i plina potraje i budu potrebne velike mjere potpore, to bi također moglo poremetiti napore Reeves da stabilizira javne financije, a moglo bi dovesti i do daljnjeg povećanja poreza, piše Reuters.
Prošli tjedan britanska vlada je donijela paket pomoći od 53 milijuna funti za kućanstva koja za grijanje koriste lož ulje. U petak su troškovi zaduživanja britanske vlade na 10 godina porasli iznad pet posto, prvi put od globalne financijske krize prije gotovo 20 godina, napominje agencija.