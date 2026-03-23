U Londonu zapaljena četiri vozila hitne pomoći židovske zajednice

'Pokrenuta je istraga nakon što su četiri vozila hitne pomoći u vlasništvu Židovske zajednice hitne pomoći zapaljena u Golders Greenu', izjavila je Metropolitanska policija.

Policajci su i dalje na mjestu događaja, a podmetanje požara tretira se kao antisemitski zločin iz mržnje. Vozila hitne pomoći pripadala su Hatzoli, neprofitnoj volonterskoj organizaciji koja reagira na hitne medicinske slučajeve.