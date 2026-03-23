ZLOČIN IZ MRŽNJE

U Londonu zapaljena četiri vozila hitne pomoći židovske zajednice

L. Š. / Hina

23.03.2026 u 07:17

Ilustrativna fotografija Izvor: Profimedia / Autor: Jacqueline Lawrie/LNP / Shutterstock Editorial
Bionic
Reading

Četiri vozila hitne pomoći koja pripadaju židovskoj zajednici u sjevernom Londonu zapaljena su, priopćila je policija u ponedjeljak, dodajući da se incident tretira kao antisemitski zločin iz mržnje

'Pokrenuta je istraga nakon što su četiri vozila hitne pomoći u vlasništvu Židovske zajednice hitne pomoći zapaljena u Golders Greenu', izjavila je Metropolitanska policija.

Policajci su i dalje na mjestu događaja, a podmetanje požara tretira se kao antisemitski zločin iz mržnje. Vozila hitne pomoći pripadala su Hatzoli, neprofitnoj volonterskoj organizaciji koja reagira na hitne medicinske slučajeve.

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
uži kabinet vlade

uži kabinet vlade

Šušnjar otkrio hoće li se voziti par-nepar i što je s plavim dizelom: 'Ne stvarajte zalihe goriva'
četri tjedna rata

četri tjedna rata

Crna predviđanja: Ako rat potraje dulje od šest mjeseci, nema ekonomije koja neće nastradati
racionalizacija

racionalizacija

Stiže novo poskupljenje goriva: Ovo je šest načina za smanjenje potrošnje

najpopularnije

Još vijesti