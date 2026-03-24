Kiša, pola metra snijega, udari vjetra: 'Promjena će biti brza'

Bi. S.

24.03.2026 u 21:59

Ivan Güttler Izvor: Pixsell / Autor: Emica Elvedji/PIXSELL
Hrvatskoj se približava nova promjena vremena. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je posebno upozorenje.

Ravnatelj DHMZ-a Ivan Guttler gostovao je u Dnevniku Nove TV gdje je otkrio više detalja o povratku zimskih uvjeta.

'U srijedu će još biti lijepo vrijeme, temperatura lokalno 20 stupnjeva. A onda već u noći na četvrtak stiže brza promjena, imamo prodor hladnog sjevernog zraka. On će uzrokovati ciklone na području Jadrana', rekao je.

Očekuje se velika količina kiše, snijeg kojeg može biti i više od pola metra u dijelovima Gorske Hrvatske te snažne udare vjetra. Temperature će, ističe, pasti za desetak stupnjeva.

vezane vijesti

No, za vikend ipak stiže razvedravanje i mirnije vremenske okolnosti, iako i tada u dijelovima Hrvatske postoji rizik od mraza. 

Žuta i narančasta upozorenja izdana su diljem Hrvatske, osim za istok. 

vezane vijesti

preporučujemo

IZRAELSKI SUSTAV

Što sve ima famozna 'Davidova praćka' oko koje su se pokefali Anušić i Milanović?
MREŽA SPORAZUMA

Europa iza kulisa potiho igra ključnu ulogu u ratu na Bliskom istoku
POSJET ZAGREBU

POSJET ZAGREBU

Milanović Makedoncima poručio da ne trče u EU pod svaku cijenu, a evo što je predsjednici rekao Plenković

