Kiša, pola metra snijega, udari vjetra: 'Promjena će biti brza'

Ravnatelj DHMZ-a Ivan Guttler gostovao je u Dnevniku Nove TV gdje je otkrio više detalja o povratku zimskih uvjeta.

'U srijedu će još biti lijepo vrijeme, temperatura lokalno 20 stupnjeva. A onda već u noći na četvrtak stiže brza promjena, imamo prodor hladnog sjevernog zraka. On će uzrokovati ciklone na području Jadrana', rekao je.

Očekuje se velika količina kiše, snijeg kojeg može biti i više od pola metra u dijelovima Gorske Hrvatske te snažne udare vjetra. Temperature će, ističe, pasti za desetak stupnjeva.