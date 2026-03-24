Kiša, pola metra snijega, udari vjetra: 'Promjena će biti brza'

Hrvatskoj se približava nova promjena vremena. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je posebno upozorenje.
Ravnatelj DHMZ-a Ivan Guttler gostovao je u Dnevniku Nove TV gdje je otkrio više detalja o povratku zimskih uvjeta.
'U srijedu će još biti lijepo vrijeme, temperatura lokalno 20 stupnjeva. A onda već u noći na četvrtak stiže brza promjena, imamo prodor hladnog sjevernog zraka. On će uzrokovati ciklone na području Jadrana', rekao je.
Očekuje se velika količina kiše, snijeg kojeg može biti i više od pola metra u dijelovima Gorske Hrvatske te snažne udare vjetra. Temperature će, ističe, pasti za desetak stupnjeva.
No, za vikend ipak stiže razvedravanje i mirnije vremenske okolnosti, iako i tada u dijelovima Hrvatske postoji rizik od mraza.
Žuta i narančasta upozorenja izdana su diljem Hrvatske, osim za istok.