Danas kao usred ljeta, a zatim stiže nova promjena vremena

Početak tjedna donosi prave ljetne uvjete uz obilje sunca i temperature do 27 °C, no već od utorka slijedi porast naoblake i nestabilnije vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom diljem zemlje

U ponedjeljak u Slavoniji, Baranji i Srijemu sunčano uz slab do umjeren jugoistočni vjetar. Najniža temperatura zraka oko 6 °C, a najviša do 27 °C. U središnjoj Hrvatskoj povremeno će biti male, prema kraju dana i umjerene naoblake. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura zraka od 6 do 8 °C, a najviša između 25 i 27 °C.

U Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu dnevna će temperatura biti malo niža. Nakon pretežno sunčanog jutra sa zapada će stizati sve više oblaka, osobito potkraj dana. Zapuhat će do umjeren južni i jugozapadni vjetar, prema otvorenom moru jugo. Umjerenog juga bit će u sunčanoj Dalmaciji, more stoga malo do umjereno valovito. Najniža temperatura zraka između 13 i 15 °C, u unutrašnjosti osjetno niža. Najviša od 22 °C na otocima do 25 °C u unutrašnjosti. Na krajnjem jugu Hrvatske vedro. Prema otvorenome moru puhat će umjereno jugo, a uz obalu južni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka od 20 do 23 °C.

Promjenjiviji dani U utorak u unutrašnjosti daljnji porast naoblake. Mjestimične kiše vrlo vjerojatno će biti u Gorskoj Hrvatskoj, no može je popodne biti i gdjegod u središnjoj Hrvatskoj. Od srijede promjenjivo, danju još malo svježije te povremeno kiša, lokalno i u obliku pljuskova s grmljavinom. Puhat će umjeren jugozapadni i južni vjetar. Jutra toplija.