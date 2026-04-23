Izraelski mediji tvrde: Glavni iranski pregovarač Galibaf se povukao iz pregovora sa SAD-om?

Predsjednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Galibaf navodno se povukao s čela pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama, objavio je izraelski Channel 12, koji se pritom nije pozvao na nikakve izvore
Prema tom izvješću, Galibaf je odustao od vođenja razgovora s Washingtonom i posredničkih napora koje je vodio Pakistan, zbog rastućeg uplitanja generala Iranske revolucionarne garde, prenosi The Times of Israel.
Navodi se da je spor kulminirao oko prijedloga Katara za smirivanje napetosti u Hormuškom tjesnacu. Plan je, prema istom izvoru, predviđao da 20 iranskih brodova prođe kroz tjesnac u zamjenu za isti broj brodova iz arapskih luka u Perzijskom zaljevu.
Prijedlog su na kraju blokirali iranski dužnosnici, uključujući ministra vanjskih poslova Abasa Aragčija.
Informacije o Galibafovu povlačenju zasad nisu potvrđene.
Iranski čelnici uzvratili Trumpu: ‘Svi smo na istoj liniji’
Iranski predsjednik Masud Pezeškijan, predsjednik parlamenta Mohamad Bager Galibaf i čelnik pravosuđa Golamhosein Moseni Ejei odbacili su tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trumpa o podjelama unutar iranskog vodstva. Trump je ranije ustvrdio da u Iranu postoje sukobi između ‘tvrdolinijaša’ i ‘umjerenih’ unutar političkog i vojnog establišmenta.
U objavama na društvenoj mreži X, Pezeškijan i Galibaf poručili su da ‘u Iranu ne postoje umjereni i tvrdi’, naglašavajući jedinstvo državnog vrha.
‘Svi smo Iranci i revolucionari, i uz čelično jedinstvo naroda i vlasti te potpunu odanost vrhovnom vođi, natjerat ćemo agresora da požali zbog svojih postupaka’, naveli su.
Dodali su i slogan: ‘Jedan Bog, jedan vođa, jedna nacija, jedan put’.
Sličnu poruku uputio je i čelnik pravosuđa Ejei, koji je rekao da su pojmovi ‘tvrdolinijaši’ i ‘umjereni’ ‘besmisleni i neutemeljeni u zapadnom političkom diskursu’.
‘U Islamskoj Republici Iran sve skupine i frakcije u konačnici djeluju jedinstveno pod vodstvom vrhovnog vođe’, poručio je.