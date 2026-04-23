Izraelski mediji tvrde: Glavni iranski pregovarač Galibaf se povukao iz pregovora sa SAD-om?

M. Šu.

23.04.2026 u 21:08

Izvor: Profimedia / Autor: Icana/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia
Predsjednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Galibaf navodno se povukao s čela pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama, objavio je izraelski Channel 12, koji se pritom nije pozvao na nikakve izvore

Prema tom izvješću, Galibaf je odustao od vođenja razgovora s Washingtonom i posredničkih napora koje je vodio Pakistan, zbog rastućeg uplitanja generala Iranske revolucionarne garde, prenosi The Times of Israel.

Navodi se da je spor kulminirao oko prijedloga Katara za smirivanje napetosti u Hormuškom tjesnacu. Plan je, prema istom izvoru, predviđao da 20 iranskih brodova prođe kroz tjesnac u zamjenu za isti broj brodova iz arapskih luka u Perzijskom zaljevu.

Prijedlog su na kraju blokirali iranski dužnosnici, uključujući ministra vanjskih poslova Abasa Aragčija.

Informacije o Galibafovu povlačenju zasad nisu potvrđene.

<<< Iranski moćnik iz sjene: Tko je Mohamad Bager Galibaf, čovjek za kojeg se tvrdi da pregovara sa SAD-om? >>>

Iranski čelnici uzvratili Trumpu: ‘Svi smo na istoj liniji’

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan, predsjednik parlamenta Mohamad Bager Galibaf i čelnik pravosuđa Golamhosein Moseni Ejei odbacili su tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trumpa o podjelama unutar iranskog vodstva. Trump je ranije ustvrdio da u Iranu postoje sukobi između ‘tvrdolinijaša’ i ‘umjerenih’ unutar političkog i vojnog establišmenta.

U objavama na društvenoj mreži X, Pezeškijan i Galibaf poručili su da ‘u Iranu ne postoje umjereni i tvrdi’, naglašavajući jedinstvo državnog vrha.

‘Svi smo Iranci i revolucionari, i uz čelično jedinstvo naroda i vlasti te potpunu odanost vrhovnom vođi, natjerat ćemo agresora da požali zbog svojih postupaka’, naveli su.

Dodali su i slogan: ‘Jedan Bog, jedan vođa, jedna nacija, jedan put’.

Sličnu poruku uputio je i čelnik pravosuđa Ejei, koji je rekao da su pojmovi ‘tvrdolinijaši’ i ‘umjereni’ ‘besmisleni i neutemeljeni u zapadnom političkom diskursu’.

‘U Islamskoj Republici Iran sve skupine i frakcije u konačnici djeluju jedinstveno pod vodstvom vrhovnog vođe’, poručio je.

