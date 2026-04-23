Izraelski mediji tvrde: Glavni iranski pregovarač Galibaf se povukao iz pregovora sa SAD-om?

Predsjednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Galibaf navodno se povukao s čela pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama, objavio je izraelski Channel 12, koji se pritom nije pozvao na nikakve izvore

Prema tom izvješću, Galibaf je odustao od vođenja razgovora s Washingtonom i posredničkih napora koje je vodio Pakistan, zbog rastućeg uplitanja generala Iranske revolucionarne garde, prenosi The Times of Israel. Navodi se da je spor kulminirao oko prijedloga Katara za smirivanje napetosti u Hormuškom tjesnacu. Plan je, prema istom izvoru, predviđao da 20 iranskih brodova prođe kroz tjesnac u zamjenu za isti broj brodova iz arapskih luka u Perzijskom zaljevu. Prijedlog su na kraju blokirali iranski dužnosnici, uključujući ministra vanjskih poslova Abasa Aragčija. Informacije o Galibafovu povlačenju zasad nisu potvrđene. <<< Iranski moćnik iz sjene: Tko je Mohamad Bager Galibaf, čovjek za kojeg se tvrdi da pregovara sa SAD-om? >>>

Mohamad Bager Galibaf Izvor: Profimedia / Autor: Icana / Zuma Press / Profimedia







Iranski čelnici uzvratili Trumpu: ‘Svi smo na istoj liniji’

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan, predsjednik parlamenta Mohamad Bager Galibaf i čelnik pravosuđa Golamhosein Moseni Ejei odbacili su tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trumpa o podjelama unutar iranskog vodstva. Trump je ranije ustvrdio da u Iranu postoje sukobi između ‘tvrdolinijaša’ i ‘umjerenih’ unutar političkog i vojnog establišmenta. U objavama na društvenoj mreži X, Pezeškijan i Galibaf poručili su da ‘u Iranu ne postoje umjereni i tvrdi’, naglašavajući jedinstvo državnog vrha. ‘Svi smo Iranci i revolucionari, i uz čelično jedinstvo naroda i vlasti te potpunu odanost vrhovnom vođi, natjerat ćemo agresora da požali zbog svojih postupaka’, naveli su. Dodali su i slogan: ‘Jedan Bog, jedan vođa, jedna nacija, jedan put’.

در ایران ما تندرو و میانه‌رو وجود ندارد؛

همه ما «ایرانی» و «انقلابی» هستیم و با اتحاد آهنین ملت و دولت، با تبعیت کامل از رهبر معظم انقلاب متجاوز جنایتکار را پشیمان خواهیم کرد.



یک خدا، یک رهبر، یک ملت، و یک راه؛ آن هم راه پیروزی ایرانِ عزیزتر از جان.

#ایران_ما — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 23, 2026