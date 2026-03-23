Iranski moćnik iz sjene: Tko je Mohamad Bager Galibaf, čovjek za kojeg se tvrdi da pregovara sa SAD-om?

Mohamad Bager Galibaf, predsjednik iranskog parlamenta i bivši zapovjednik Revolucionarne garde, posljednjih se dana ponovno našao u središtu međunarodne pozornosti nakon proturječnih informacija o mogućim kontaktima između Teherana i Washingtona

Prema riječima jednog izraelskog dužnosnika za Reuters, čovjek s kojim SAD navodno pregovara je predsjednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Galibaf. Američki predsjednik Donald Trump ranije je rekao da razgovaraju s 'uglednim' čelnikom koji nije novi vrhovni vođa ajatolah Modžtaba Hamenei. I sami Iranci su priznali da je SAD zatražio razgovore s Galibafom, no da Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost još nije donijelo odluku o mogućim razgovorima te da Iran zasad nije odgovorio na američki zahtjev. Sam Galibaf demantirao je da Iran pregovara sa SAD-om. 'Nije bilo nikakvih pregovora sa SAD-om, a lažne vijesti koriste se za manipulaciju financijskim i naftnim tržištima te za izlazak iz krize u kojoj su se našli SAD i Izrael’, napisao je na platformi X.

2/ No negotiations have been held with the US, and fakenews is used to manipulate the financial and oil markets and escape the quagmire in which the US and Israel are trapped. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) March 23, 2026

Tko je Mohamad Bager Galibaf? Mohamad Bager Galibaf, predsjednik je iranskog parlamenta i bivši visoki vojni dužnosnik, te jedna od ključnih figura političkog i sigurnosnog sustava Islamske Republike Iran. U javnosti se često pojavljuje u kontekstu odnosa sa Zapadom, ali i kao dio unutarnjeg kruga vlasti bliskog bivšem vrhovnom vođi ajatolahu Aliju Hamrneiju. Rođen 1961. u Mašadu, Galibaf je političku težinu izgradio tijekom Iransko-iračkog rata 1980-ih, kada je napredovao unutar Revolucionarne garde (IRGC). Riječ je o elitnoj vojnoj strukturi koja ima snažan utjecaj na sigurnosnu i političku arhitekturu Irana. Nakon rata preuzima zapovjedne funkcije, uključujući i onu u zračnim snagama IRGC-a. Početkom 2000-ih dolazi na čelo iranske nacionalne policije, gdje ostaje do 2005. Njegov mandat obilježili su pokušaji modernizacije, ali i kritike zbog represivnog pristupa, posebno u kontekstu gušenja prosvjeda.

Politički uspon nastavlja kao gradonačelnik Teherana, funkciju koju obnaša od 2005. do 2017. Tijekom tog razdoblja profilira se kao pragmatičan upravljač, fokusiran na infrastrukturu i urbani razvoj, no njegov mandat prate i optužbe za netransparentnost i korupciju. Galibaf se tri puta kandidirao za predsjednika Irana (2005., 2013. i 2017.), a najbolji rezultat ostvario je 2013., kada je završio drugi iza Hasana Rohanija. Na izborima 2017. povukao se u korist Ebrahima Raisija, čime je dodatno učvrstio poziciju unutar konzervativnog političkog bloka. Na čelo parlamenta dolazi 2020. godine, nakon izbora na kojima su konzervativci ostvarili uvjerljivu pobjedu. Kao predsjednik Medžlisa ima važnu ulogu u zakonodavnom procesu, ali i u koordinaciji između političkog vrha, vlade i sigurnosnih struktura.