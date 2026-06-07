Pentagon označio Izrael 'kritičnom' protuobavještajnom prijetnjom - zbog špijunaže SAD-a

Pentagon je posljednjih tjedana podigao razinu protuobavještajne prijetnje koju predstavlja Izrael na najviši stupanj, tvrde dvojica sadašnjih i jedan bivši američki dužnosnik
Prema njihovim navodima, američka Obrambena obavještajna agencija (DIA) donijela je novu procjenu uslijed rastućih nesuglasica između Washingtona i Jeruzalema oko daljnjeg tijeka rata s Iranom. U internoj obavijesti razina prijetnje za Izrael navodno je podignuta na oznaku „kritično”, objavio je NBC News.
Američki dužnosnici tvrde da u Pentagonu raste zabrinutost zbog mogućih izraelskih pokušaja prikupljanja informacija o internim raspravama i procesu donošenja odluka u administraciji predsjednika Donalda Trumpa vezanima uz sukobe na Bliskom istoku. Procjena DIA-e navodno izraelske sposobnosti za ljudsku špijunažu i tehničko prikupljanje podataka ocjenjuje kao „kritične”.
Izrael sve demantira
Izraelsko veleposlanstvo u Washingtonu odbacilo je optužbe. ‘Potpuno je netočno da Izrael špijunira Sjedinjene Države. Izrael ne prikuplja obavještajne podatke o američkim institucijama, a kamoli o dužnosnicima američke vlade’, poručio je glasnogovornik.
Pentagon nije želio komentirati navode, dok je iz Bijele kuće priopćeno da je riječ o ‘potpuno netočnoj priči’.
Iako saveznici često međusobno prikupljaju obavještajne podatke, sadašnji i bivši američki dužnosnici tvrde da su nedavne izraelske aktivnosti nadmašile ono što se smatra uobičajenom razinom špijunaže.
Pojačana uzbuna
Pojačana uzbuna dolazi u trenutku kada su se predsjednik Donald Trump i izraelski premijer Benjamin Netanyahu razišli oko pitanja rata s Iranom. Nakon sklapanja primirja početkom travnja Trumpova administracija nastoji diplomatskim putem postići dogovor s Teheranom, dok je Izrael javno izrazio sumnju u uspjeh takvog pristupa te zagovara nastavak snažnog pritiska na Iran.
Prema riječima američkih dužnosnika i stručnjaka, Izrael pomno prati hoće li Trump obnoviti velike vojne operacije protiv Irana ili će nastojati trajno zaključiti sukob.
Nova procjena mogla bi dovesti do dodatnih mjera opreza američkih dužnosnika tijekom putovanja u Izrael i sastanaka s izraelskim predstavnicima, no zasad nema naznaka da bi mogla utjecati na svakodnevnu razmjenu obavještajnih podataka između dviju država.
Stručnjaci ističu da Izrael već desetljećima ima reputaciju države koja provodi vrlo agresivne obavještajne operacije, uključujući i prema SAD-u. ‘Izuzetno ih zanima što radimo’, rekla je Emily Harding iz Centra za strateške i međunarodne studije u Washingtonu.
Izrael poznat po špijunskim aktivnostima
Napetosti oko izraelske špijunaže nisu novost. Tijekom 1980-ih odnose Washingtona i Jeruzalema ozbiljno je narušio slučaj Jonathana Pollarda, američkog obavještajnog analitičara osuđenog zbog predaje povjerljivih dokumenata Izraelu.
SAD i Izrael i dalje ostaju bliski saveznici s dugogodišnjom obavještajnom suradnjom. No zabrinutost zbog mogućih izraelskih aktivnosti u trenutku kada dvije vlade nemaju potpuno usklađene stavove o ratu s Iranom mogla bi dodatno narušiti međusobno povjerenje, upozoravaju bivši američki dužnosnici.