Pentagon označio Izrael 'kritičnom' protuobavještajnom prijetnjom - zbog špijunaže SAD-a

Pentagon je posljednjih tjedana podigao razinu protuobavještajne prijetnje koju predstavlja Izrael na najviši stupanj, tvrde dvojica sadašnjih i jedan bivši američki dužnosnik

Prema njihovim navodima, američka Obrambena obavještajna agencija (DIA) donijela je novu procjenu uslijed rastućih nesuglasica između Washingtona i Jeruzalema oko daljnjeg tijeka rata s Iranom. U internoj obavijesti razina prijetnje za Izrael navodno je podignuta na oznaku „kritično”, objavio je NBC News. Američki dužnosnici tvrde da u Pentagonu raste zabrinutost zbog mogućih izraelskih pokušaja prikupljanja informacija o internim raspravama i procesu donošenja odluka u administraciji predsjednika Donalda Trumpa vezanima uz sukobe na Bliskom istoku. Procjena DIA-e navodno izraelske sposobnosti za ljudsku špijunažu i tehničko prikupljanje podataka ocjenjuje kao „kritične”.

Izrael sve demantira Izraelsko veleposlanstvo u Washingtonu odbacilo je optužbe. ‘Potpuno je netočno da Izrael špijunira Sjedinjene Države. Izrael ne prikuplja obavještajne podatke o američkim institucijama, a kamoli o dužnosnicima američke vlade’, poručio je glasnogovornik. Pentagon nije želio komentirati navode, dok je iz Bijele kuće priopćeno da je riječ o ‘potpuno netočnoj priči’. Iako saveznici često međusobno prikupljaju obavještajne podatke, sadašnji i bivši američki dužnosnici tvrde da su nedavne izraelske aktivnosti nadmašile ono što se smatra uobičajenom razinom špijunaže. Pojačana uzbuna Pojačana uzbuna dolazi u trenutku kada su se predsjednik Donald Trump i izraelski premijer Benjamin Netanyahu razišli oko pitanja rata s Iranom. Nakon sklapanja primirja početkom travnja Trumpova administracija nastoji diplomatskim putem postići dogovor s Teheranom, dok je Izrael javno izrazio sumnju u uspjeh takvog pristupa te zagovara nastavak snažnog pritiska na Iran.