Teheran optužuje: 'Tri ključne točke prekršene su već prije početka pregovora'

Predsjednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Galibaf izjavio je da su tri ključne točke iz iranskog prijedloga od deset točaka prekršene još prije početka pregovora.
U objavi je naveo da je među njima i, kako tvrdi, razumijevanje da se primirje treba odnositi i na Libanon, što je ranije spomenuo pakistanski premijer Šehbaz Šarif.
Galibaf je također ustvrdio da je iranski zračni prostor povrijedio 'neovlašteni dron', što je, prema njegovim riječima, 'jasno kršenje' jedne od točaka koje zabranjuju takve upade.
Dodao je i da je pravo Irana na obogaćivanje urana dio tog plana.
'Osnova za pregovore, koja je opisana kao provediva, otvoreno je i jasno prekršena još prije nego što su pregovori počeli. U takvoj situaciji, bilateralno primirje ili pregovori nisu razumni', poručio je Galibaf.
Izjava dolazi u trenutku kada Washington inzistira da Iran mora potpuno zaustaviti obogaćivanje urana, što američki predsjednik Donald Trump smatra 'crvenom linijom'.
Nema plana od 10 točaka?
Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt staknula je i da se u javnosti pojavljuju netočne informacije o sadržaju pregovora. 'Vidjela sam mnogo netočnih izvještaja u medijima o tim pregovorima i planovima', rekla je.
Govoreći o ranijim prijedlozima, navela je da je Iran u početku iznio plan od deset točaka koji je bio 'potpuno neozbiljan, neprihvatljiv i u cijelosti odbačen'.
'Taj plan je doslovno bačen u smeće', rekla je, odbacujući medijske napise da je bio prihvatljiv za SAD.
Dodala je da je Iran potom 'priznao stvarnost' i iznio 'razumniji' prijedlog. Leavitt je također poručila da je 'apsurdno' očekivati da bi predsjednik Trump prihvatio 'iranski popis želja' koji bi toj zemlji omogućio obogaćivanje urana.
Različita tumačenja uvjeta dodatno otežavaju početak pregovora između SAD-a i Irana.