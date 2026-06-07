VIDEO Iran lansirao projektile na Izrael, prijete i SAD-u: 'Ovo neće kratko trajati'; Oglasio se IDF

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) objavila je da aktualna vojna operacija protiv Izraela neće biti kratkotrajnog karaktera, nego početak višednevne kampanje napada
'U pitanju nije prolazan događaj, nego početak punog tjedna kontinuiranih udara', poručio je IRGC u priopćenju.
Dodaje se kako će se tijekom sljedećih sedam dana rakete i bespilotne letjelice lansirati neprekidno, sve dok, kako navode, 'neprijatelj ne bude odvraćen i ne prekine svoje zločine'. 'Na svaki napad na iranski teritorij odgovorit ćemo razornim i silovitim odgovorom koji će nadmašiti sva očekivanja', stoji u priopćenju.
U međuvremenu se oglasio i glasnogovornik Izraelskih obrambenih snaga (IDF-a) Effie Defrin, koji je poručio da je iranski režim počinio 'ozbiljnu pogrešku'.
Nije iznosio dodatne pojedinosti, no njegova izjava dolazi u trenutku kada se sukob između dviju zemalja ponovno intenzivira nakon najnovije razmjene napada.
Koordinirani, intenzivan napad
Neposredno prije napada iranske vlasti objavile su da su njihove raketne i bespilotne postrojbe izvele koordinirani i intenzivni napad na ciljeve u sjevernom dijelu Izraela. 'Naše raketne i dron postrojbe pokrenule su koordinirani i snažni napad usmjeren na središta gradova na sjeveru Izraela', priopćio je IRGC.
S druge strane, Izraelske obrambene snage (IDF) izvijestile su da je prema izraelskom teritoriju ispaljen novi val projektila. 'Protuzračna obrana trenutačno identificira i presreće prijetnje', objavio je IDF.
Izraelska vojska također je priopćila da je presrela val iranskih projektila iznad sjevernog Izraela te da su u više dijelova zemlje aktivirane sirene za uzbunu.
IRGC: Večerašnji napadi na Izrael bili su samo upozorenje
Islamic Revolutionary Guard Corps priopćio je da su večerašnji napadi na Izrael predstavljali “upozorenje” nakon, kako navodi, izraelskih akcija u Libanonu ranije tijekom dana.
U priopćenju IRGC upozorava da će, ako se izraelski “agresivni postupci” ponove, iranski odgovor biti “širi” te će obuhvatiti “sve” američke i izraelske ciljeve u regiji. Iranska strana tvrdi da je balističkim projektilima gađala Ramat David Airbase, vojnu zračnu bazu jugoistočno od Haife.
IRGC je također optužio Sjedinjene Države i Izrael da nisu ispunili obveze preuzete u okviru primirja koje je između Irana, SAD-a i Izraela stupilo na snagu početkom travnja.
Za sada nema neovisne potvrde opsega štete niti izvješća o eventualnim žrtvama povezanim s navedenim napadom.
Akcije IDF-a u Libanonu prelile čašu
Napetosti između Irana, Izraela i Sjedinjenih Država posljednjih su dana dodatno rasle zbog izraelske vojne kampanje protiv Hezbollaha u Libanonu.
Kada je izraelski premijer Benjamin Netanyahu prošlog tjedna odobrio nove napade na južna predgrađa Bejruta, Teheran je upozorio da će odgovoriti novim udarima na sjever Izraela.
Mogućnost ozbiljne eskalacije u Libanonu potaknula je američkog predsjednika Donalda Trumpa da od Netanyahua zatraži suzdržanost. Washington je strahovao da bi širenje sukoba moglo ugroziti ionako krhko primirje između SAD-a i Irana.
Netanyahu je, prema dostupnim informacijama, pristao na takav pristup, ali uz uvjet da Hezbollah obustavi raketne napade na sjever Izraela. Nakon toga, uz američko posredovanje, izraelska i libanonska vlada postigle su novo primirje. Međutim, vrlo brzo postalo je jasno da dogovor ima ograničen učinak na terenu.
Primirje propalo
Čini se da je primirje sada u potpunosti propalo. Izrael je izveo nove udare na južna predgrađa Bejruta kao odgovor na nastavak raketiranja iz Libanona, za koje okrivljuje Hezbollah.
Samo nekoliko sati kasnije Iran je ostvario svoju raniju prijetnju te prema Izraelu lansirao val projektila i bespilotnih letjelica. Iranska Revolucionarna garda najavila je da će napadi potrajati sedam dana, iako postoje naznake da je najnoviji val udara ujedno trebao poslužiti kao upozorenje.
Daljnji razvoj događaja uvelike će ovisiti o izraelskom odgovoru. Nije isključena nova runda uzajamnih napada koja bi mogla dodatno rasplamsati sukob između Irana i Izraela.
Važna će biti i reakcija američkog predsjednika Donalda Trumpa. Za sada se čini da Washington i dalje pokušava spriječiti širenje sukoba i smiriti situaciju.
Najnoviji događaji još su jednom pokazali koliko je stanje u Libanonu postalo ključno za razvoj šireg regionalnog sukoba. Ishod tamošnjih sukoba sve snažnije utječe na odnose Irana, Izraela i njihovih saveznika te na sigurnosnu situaciju na cijelom Bliskom istoku.