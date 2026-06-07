VIDEO Iran lansirao projektile na Izrael, prijete i SAD-u: 'Ovo neće kratko trajati'; Oglasio se IDF

Dodaje se kako će se tijekom sljedećih sedam dana rakete i bespilotne letjelice lansirati neprekidno, sve dok, kako navode, 'neprijatelj ne bude odvraćen i ne prekine svoje zločine'. 'Na svaki napad na iranski teritorij odgovorit ćemo razornim i silovitim odgovorom koji će nadmašiti sva očekivanja', stoji u priopćenju.

'U pitanju nije prolazan događaj, nego početak punog tjedna kontinuiranih udara', poručio je IRGC u priopćenju.

U međuvremenu se oglasio i glasnogovornik Izraelskih obrambenih snaga (IDF-a) Effie Defrin, koji je poručio da je iranski režim počinio 'ozbiljnu pogrešku'.

Nije iznosio dodatne pojedinosti, no njegova izjava dolazi u trenutku kada se sukob između dviju zemalja ponovno intenzivira nakon najnovije razmjene napada.

Koordinirani, intenzivan napad

Neposredno prije napada iranske vlasti objavile su da su njihove raketne i bespilotne postrojbe izvele koordinirani i intenzivni napad na ciljeve u sjevernom dijelu Izraela. 'Naše raketne i dron postrojbe pokrenule su koordinirani i snažni napad usmjeren na središta gradova na sjeveru Izraela', priopćio je IRGC.

S druge strane, Izraelske obrambene snage (IDF) izvijestile su da je prema izraelskom teritoriju ispaljen novi val projektila. 'Protuzračna obrana trenutačno identificira i presreće prijetnje', objavio je IDF.

Izraelska vojska također je priopćila da je presrela val iranskih projektila iznad sjevernog Izraela te da su u više dijelova zemlje aktivirane sirene za uzbunu.

IRGC: Večerašnji napadi na Izrael bili su samo upozorenje

Islamic Revolutionary Guard Corps priopćio je da su večerašnji napadi na Izrael predstavljali “upozorenje” nakon, kako navodi, izraelskih akcija u Libanonu ranije tijekom dana.

U priopćenju IRGC upozorava da će, ako se izraelski “agresivni postupci” ponove, iranski odgovor biti “širi” te će obuhvatiti “sve” američke i izraelske ciljeve u regiji. Iranska strana tvrdi da je balističkim projektilima gađala Ramat David Airbase, vojnu zračnu bazu jugoistočno od Haife.

IRGC je također optužio Sjedinjene Države i Izrael da nisu ispunili obveze preuzete u okviru primirja koje je između Irana, SAD-a i Izraela stupilo na snagu početkom travnja.

Za sada nema neovisne potvrde opsega štete niti izvješća o eventualnim žrtvama povezanim s navedenim napadom.