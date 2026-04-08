hoće li uspjeti?

Evo tko stiže u Pakistan: Poznata imena koja će pregovarati o miru između Irana i SAD-a

M. Šu.

08.04.2026 u 19:28

Mohamad Bager Galibaf Izvor: Profimedia / Autor: Icana/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia
Pakistanski premijer Šehbaz Šarif izjavio je da je pozvao delegacije Irana i Sjedinjenih Američkih Država na sastanak u Islamabadu u petak, s ciljem nastavka pregovora.

Prema njegovim riječima, iranski predsjednik potvrdio je da će Teheran sudjelovati na sastanku.

Očekuje se da će iransku delegaciju predvoditi predsjednik parlamenta Mohamad Bager Galibaf, bivši zapovjednik Revolucionarne garde, zajedno s ministrom vanjskih poslova Abasom Aragčijem.

Prema izvoru iz Pakistana na koji se poziva Reuters, Izrael je ranije uklonio Galibafa i Aragčija s popisa meta nakon što je Pakistan zatražio od Washingtona da izvrši pritisak kako ne bi bili ciljani, čime su ostali među rijetkim visokim dužnosnicima sposobnima sudjelovati u pregovorima.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je za New York Post da će se izravni razgovori uskoro održati, no naveo je da potpredsjednik JD Vance možda neće sudjelovati zbog sigurnosnih razloga.

Međutim, glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt kazala je kasnije da će američki tim predvodit će potpredsjednik JD Vance, a u delegaciji će biti i savjetnik Donalda Trumpa Steve Witkoff te njegov zet Jared Kushner.

Pregovori bi trebali započeti u subotu ujutro po lokalnom vremenu.

'Radujemo se tim sastancima uživo', poručila je Leavitt.

Pratite nas na društvenim mrežama

hamnei prelomio

Dramatična završnica pregovora: Presudio je ajatolahov neočekivani potez
Trump u zadnji čas okrenuo sve: Ovo je 10 ključnih informacija o primirju s Iranom
I kad se otvori Hormuški tjesnac, problemi tek počinju: 'Posljedice će trajati mjesecima'

