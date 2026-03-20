Vatra se širi iznad Solina - vatrogasci će na terenu biti cijelu noć

Više od 40 vatrogasaca gasi požar koji je u petak oko 19 sati buknuo iznad Solina, doznaje se u Županijskom vatrogasnom centru Split u kojemu kažu da za sada nisu ugroženi objekti, a vatra se širi prema Kozjaku
Prema prvim informacijama, vatra je buknula na području Rupotine, točnije kod Voljka gdje gori uglavnom borova šuma i raslinje.
Na terenu su 43 vatrogasca s područja Solina, Kaštela i Splita sa 15 vozila. Trenutno nisu ugroženi objekti, a vjetar vatru širi prema vrhu Kozjaka.
Vatrogasci će na terenu ostati cijelu noć.