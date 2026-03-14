PORUKA IZ BAKUA

Ivo Josipović o američkom napadu na Iran: Bojim se trećeg svjetskog rata

B. S.

14.03.2026 u 19:01

Izvor: Pixsell / Autor: Zarko Basic/PIXSELL
Govoreći na Globalnom forumu u azerbajdžanskom gradu Bakuu, bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović izrazio je bojazan da bi američka intervencija u Iranu mogla pokrenuti novu spiralu nasilja

'Stvari poput nafte, energije, hrane, mnogi, mnogi ljudi bježe, pokušavaju pobjeći od rata, to uzrokuje još jedan problem. I to je ujedno i vrlo, vrlo ogroman humanitarni problem', rekao je Josipović u Bakuu, a prenosi Euronews.

Josipović je dodao kako strahuje od trećeg svjetskog rata.

'Ova vrsta ratova obično stvara nove ratove, posebno kada su supersile zainteresirane za razvoj poput Rusije, Kine i drugih. Stoga se stvarno bojim da je mogući scenarij i svjetski rat', rekao je.

Boris Tadić Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Tadić: Trump i Bijela kuća podcjenjuju Iran

Uz Josipovića, na konferenciji je govorio i bivši srpski predsjednik Boris Tadić, koji je ocijenio da intervencija može izazvati krizu u cijeloj regiji.

'Trenutno se Rusija i Sjedinjene Države mogu međusobno kritizirati zbog raspada međunarodnog prava, ali to može uzrokovati velike probleme i krizu u svim zemljama regije. Čak i Azerbajdžan može biti pogođen', rekao je Tadić.

Predsjednik Srbije koji je 2012. prepustio vlast Aleksandru Vučiću uvjeren je da iz ove krizne situacije nema izlaza bez resetiranja pod vodstvom UN-a.

'Trump i Bijela kuća podcjenjuju Iran. Ne mogu završiti sukob u roku od nekoliko tjedana. To nije moguće i ovo nije vjerojatno rješenje trenutnog sukoba', rekao je Tadić i dodao kako se 'nalazimo na divljoj strani povijesti i moramo se vratiti međunarodnom pravu, a to je jedino rješenje koje možemo imati'.

