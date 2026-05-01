Novi pokušaj zaustavljanja rata: Iran poslao prijedlog SAD-u, Trump nije zadovoljan

Na upit o novom iranskom prijedlogu, glasnogovornica Bijele kuće Anna Kelly poručila je Reutersu da se privatni diplomatski razgovori neće javno komentirati.

Bijela kuća nije željela iznositi pojedinosti o sadržaju iranskog prijedloga, koji je Teheran, prema iranskim državnim medijima, dostavio Pakistanu kao posredniku u razgovorima s Washingtonom .

‘Ne iznosimo detalje privatnih diplomatskih razgovora. Predsjednik Trump jasno je dao do znanja da Iran nikada ne može posjedovati nuklearno oružje, a pregovori se nastavljaju kako bi se osigurala kratkoročna i dugoročna nacionalna sigurnost Sjedinjenih Država’, rekla je Kelly.

Iran prijedlog predao Pakistanu

Iranska državna agencija IRNA objavila je da je Teheran u četvrtak navečer dostavio tekst najnovijeg pregovaračkog prijedloga Pakistanu, koji posreduje između Irana i SAD-a. Detalji prijedloga nisu objavljeni.

Pakistan, koji s Iranom dijeli oko 900 kilometara dugu granicu, posljednjih se tjedana nametnuo kao jedan od ključnih posrednika u neizravnim razgovorima Washingtona i Teherana. Cilj je smiriti napetosti i pokušati pronaći izlaz iz sukoba koji opterećuje cijelu regiju.

Razgovori zapeli nakon prvog kruga

SAD i Iran održali su jedan krug razgovora u Islamabadu, nakon čega su pregovori zapeli. Prema dostupnim izvješćima, među ključnim spornim točkama ostaju iranski nuklearni program, američka pomorska blokada iranskih luka i status Hormuškog tjesnaca, jednog od najvažnijih svjetskih pravaca za prijevoz nafte i plina.

SAD je u međuvremenu zadržao blokadu iranskih luka, dok je Iran Hormuški tjesnac uglavnom držao zatvorenim, propuštajući samo ograničen broj brodova. Takvo stanje dodatno je pojačalo pritisak na globalna energetska tržišta.

Teheran razgovara s regionalnim akterima

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči u petak je razgovarao s kolegama iz Saudijske Arabije, Katara, Turske, Iraka i Azerbajdžana o najnovijim ‘inicijativama Islamske Republike za okončanje rata’, priopćilo je iransko ministarstvo vanjskih poslova.

Prema izvješćima, diplomatski napori nastavljaju se unatoč Trumpovu nezadovoljstvu iranskim prijedlogom. Zasad nije jasno hoće li novi tekst koji je Teheran predao preko Pakistana otvoriti prostor za nastavak formalnijih pregovora ili će se razgovori nastaviti isključivo posredničkim kanalima.