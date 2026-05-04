'Humanitarna misija' ili uvod u novi sukob? Evo što znamo o Trumpovoj novoj operaciji

Tjesnac je već tjednima djelomično zatvoren, nakon što su SAD i Izrael izveli zračne napade na Iran , a Teheran odgovorio blokadom jedne od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta kroz koju prolazi oko 20 posto globalne nafte i ukapljenog plina.

Trump tvrdi da je riječ o 'humanitarnoj gesti', ističući da su brodovi zarobljeni u tjesnacu 'neutralni i nevini promatrači' koji sada trpe posljedice sukoba. 'Pomoći ćemo da njihovi brodovi sigurno napuste to područje', poručio je na svojoj platformi Truth Social.

Dodao je kako su mnoge posade suočene s nestašicom hrane i osnovnih potrepština, zbog čega je, kako kaže, nužno reagirati. Unatoč ublaženoj retorici iz Washingtona, reakcija Teherana bila je oštra.

Iranski vojni vrh poručio je da će napasti 'svaku stranu vojnu silu' koja pokuša ući u tjesnac bez koordinacije s iranskim vlastima, posebno američku vojsku. 'Hormuški tjesnac je pod kontrolom iranskih oružanih snaga i prolaz mora biti usklađen s nama u svim okolnostima', izjavio je general Ali Abdollahi.



Tisuće ljudi i brodova zarobljeni

Prema podacima Međunarodne pomorske organizacije, u Perzijskom zaljevu trenutno je blokirano oko 2.000 brodova i čak 20.000 članova posada. Situacija na moru dodatno se pogoršava zbog sve većeg nedostatka zaliha i psihološkog pritiska na mornare.

Kapetan tankera Ramoon Kapoor opisao je stanje kao 'iznimno napeto', navodeći da su posade svjedočile raketnim napadima i eksplozijama, piše BBC.



Ubrzo nakon Trumpove objave, američko Središnje zapovjedništvo (Centcom) potvrdilo je da je pokrenuta operacija u kojoj sudjeluju razarači s navođenim projektilima, više od 100 zrakoplova, bespilotne platforme te oko 15.000 vojnika.

Detalji operacije zasad nisu objavljeni. Centcom je kasnije priopćio da su dva američka trgovačka broda već uspješno prošla kroz tjesnac, no bez dodatnih informacija o njihovom identitetu ili načinu zaštite.

Opasnost od izravnog sukoba

Ključno pitanje ostaje hoće li SAD brodovima pružiti samo logističku podršku ili i vojnu pratnju. U drugom slučaju, rizik izravnog sukoba s Iranom naglo raste.

Napetosti su dodatno porasle nakon što je Iran tvrdio da je spriječio ulazak američkih ratnih brodova u tjesnac, što je Washington demantirao. Ujedinjeni Arapski Emirati izvijestili su da je tanker povezan s njihovom državnom kompanijom bio meta napada dronovima tijekom prolaska kroz tjesnac, iako nije bilo ozlijeđenih.



Iako je trenutačno na snazi krhko primirje, pregovori o trajnom rješenju zasad ne donose konkretne rezultate. Britanski centar za pomorsku sigurnost upozorio je da brodovi u Hormuškom tjesnacu i dalje suočeni s 'kritičnim sigurnosnim prijetnjama', uključujući vojne operacije i moguće mine.

Tržišta zasad reagiraju oprezno, iako cijene nafte ostaju visoke, više od 50 posto iznad razina prije početka sukoba.