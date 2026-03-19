Iran radi SAD-u ono što je Ukrajina radila Rusiji: Washington je iz toga trebao izvući pouku

Iranci danas u sukobu sa Sjedinjenim Američkim Državama čine ono što su Ukrajinci poduzimali protiv Rusije, a izgleda da Washington iz toga nije ništa naučio

Unatoč ogromnoj vojnoj nadmoći protivnika i gotovo uništenoj mornarici, Teheran je uspio blokirati oko 20 posto globalnog pomorskog prometa nafte. Iranci pritom koriste protubrodske rakete, kamikaza pomorske dronove i brze čamce da bi kontrolirali pristup uskom morskom prostoru uz svoju obalu. Iako imaju potpunu zračnu nadmoć i nanose velike gubitke, Sjedinjene Države očito se muče obuzdati takvu taktiku. Predsjednik Donald Trump bio je prisiljen zatražiti pomoć saveznika, iako je ranije tvrdio da će rat završiti vrlo brzo, i to bez tuđe pomoći.

Svima koji su posljednjih godina pratili rusku invaziju na Ukrajinu ovo zvuči poznato. Asimetrično pomorsko ratovanje nije nova pojava, ali Ukrajina ga je popularizirala u aktualnom obliku. Sada se taj model širi, a Iran ga primjenjuje protiv još moćnijeg protivnika, piše Euromaidan. Sjedinjene Države, čini se, nisu naučile tu lekciju, unatoč iskustvima s prošlogodišnjih NATO-ovih vježbi kod obale Portugala, kada su Ukrajinci onesposobili fregatu isključivo pomoću morskih dronova prije nego što su oni uopće bili otkriveni.

Ukrajinsko iskustvo 'Moramo stalno uvjeravati partnere da obrate pozornost na ukrajinsko iskustvo', rekao je Pavlo Lakijčuk, umirovljeni ukrajinski pomorski časnik. 'Više puta sam se susreo s kolegama na Zapadu koji su govorili: 'Znate, vaš rat s Rusijom nije kao drugi ratovi. Mi ratujemo drukčije… uspostavimo zračnu nadmoć, počistimo sve i gotovo je za tri dana.' Ono što se sada događa u Perzijskom zaljevu pokazuje da stvari nisu ni približno tako jednostavne', dodao je. Ratovanje u Perzijskom zaljevu, naravno, razlikuje se od onoga u Crnom moru. Iran je u lošijoj poziciji u odnosu na protivnika i pretrpio je veće gubitke, a njegovi su dronovi u pravilu tehnološki slabiji. I ciljevi su drukčiji: dok je Ukrajina nastojala potisnuti rusku Crnomorsku flotu i ograničiti joj djelovanje, Iran pokušava zatvoriti Hormuški tjesnac za komercijalni promet da bi stvorio snažan ekonomski pritisak koji je teško izdržati.