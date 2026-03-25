Ipak hoće? Stižu nove informacije iz Irana

Komentari visokog iranskog dužnosnika da se prijedlog još uvijek razmatra - iako početni odgovor 'nije bio pozitivan' - čini se da su u suprotnosti s izvješćem iranske Press TV koja je citirala neidentificiranog dužnosnika koji je rekao da ga je Iran odbacio.

Javno su iranski dužnosnici oštro odbacili mogućnost bilo kakvih pregovora s administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa . No, kašnjenje u dostavljanju formalnog odgovora Pakistanu, koji je u ime Washingtona dostavio prijedlog od 15 točaka , čini se da signalizira da ga barem neki dužnosnici u Teheranu možda razmatraju.

Visoki pakistanski sigurnosni dužnosnik rekao je da je Pakistan kontaktirao iranskog ministra vanjskih poslova i da još uvijek čeka formalni odgovor, prenosi Reuters.

Drugi pakistanski izvor rekao je: 'ranci su nam rekli da će nam se večeras javiti. Mediji izvještavaju da su rekli ne. Ali nismo dobili nikakvu službenu potvrdu od Irana. Stoga samo čekamo. Svi su pod zemljom i komunikacija je veliki izazov.' Drugi visoki iranski dužnosnik ranije je potvrdio da je Teheran primio prijedlog i rekao da bi se razgovori, ako se nastave, mogli održati u Pakistanu ili Turskoj.

Globalna tržišta dionica su se u srijedu malo oporavila, dok su cijene nafte pale nakon izvješća da je Washington poslao Iranu plan od 15 točaka, a investitori se nadaju kraju rata koji je poremetio globalnu opskrbu energijom i riskira poticanje inflacije.

Visoki pakistanski sigurnosni dužnosnik rekao je da je pakistanska obavještajna služba dostavila američki prijedlog Iranu, a ministar vanjskih poslova Ishak Dar je kontaktirao iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija.

Do sada nije bilo odgovora Iranaca, niti potvrđenih datuma ili mjesta razgovora, rekao je pakistanski dužnosnik, prenosi Reuters.

Tri izvora iz izraelske vlade rekla su da je sigurnosni kabinet premijera Benjamina Netanyahua obaviješten o američkom prijedlogu. Rekli su da njegovi uvjeti uključuju uklanjanje iranskih zaliha visoko obogaćenog urana, zaustavljanje obogaćivanja, ograničavanje programa balističkih projektila i prekid financiranja regionalnih saveznika.

Pentagon u međuvremenu planira poslati tisuće vojnika u Zaljev kako bi Trumpu dao više mogućnosti za naređivanje kopnenog napada, rekli su izvori za Reuters. Dva kontingenta marinaca već su na putu. Prva ekspedicijska jedinica marinaca na ogromnom amfibijskom jurišnom brodu mogla bi stići oko kraja mjeseca.

Iran bi mogao otvoriti novu frontu u tjesnacu Bab al-Mandab ako se napadi izvedu na iranskom teritoriju ili njegovim otocima, izjavila je u srijedu iranska poluslužbena novinska agencija Tasnim pozivajući se na neimenovani iranski vojni izvor. Izvor je rekao da Iran ima sposobnost predstavljati "vjerodostojnu prijetnju" u strateškom tjesnacu na ulazu u Crveno more. Od početka onoga što SAD naziva "Operacijom Epski bijes", Iran je napadao zemlje u kojima se nalaze američke baze i efektivno zatvorio Hormuški tjesnac, kroz koji prolazi petina svjetske nafte i ukapljenog prirodnog plina. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres u srijedu je upozorio da se regija nalazi pred širim ratom.