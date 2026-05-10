Dva iranska drona ušla u prostor Ujedinjenih Arapskih Emirata: Iran niječe napade

I.K./Hina

10.05.2026 u 15:47

Zračni napadi - Ilustracija Izvor: EPA / Autor: ATEF SAFADI
Protuzračna obrana Ujedinjenih Arapskih Emirata u nedjelju se suočila s dva drona pristigla iz Irana, objavilo je tamošnje ministarstvo obrane, u najnovijem u nizu napada na ovu naftom bogatu zaljevsku zemlju.

Ujedinjeni Arapski Emirati izvijestili su da su proteklih nekoliko dana bili meta napada iz Irana, nakon četiri tjedna relativnog mira otkad su Sjedinjene Države najavile primirje u ratu protiv Irana.

Iran je zanijekao da posljednjih dana provodi operacije protiv UAE, no upozorio je na "razoran odgovor" u slučaju da Emirati pokrenu bilo kakve akcije protiv Irana.

Napadi su potaknuli UAE da se prebaci na sustav podučavanja na daljinu u školama prošli tjedan, no vlasti su rekle u nedjelju da će se učenici vratiti u škole od ponedjeljka.

