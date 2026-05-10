Iran se javio pakistanskim posrednicima: Odgovorili na američki prijedlog za kraj rata

Iran je odgovorio pakistanskim posrednicima na američke prijedloge za okončanje rata, javlja BBC pozivajući se na izvješća iranskih državnih medija. Trenutno detalji nisu poznati, kao što ni sam SAD svoje najnovije prijedloge nije javno objavio.

Ipak, BBC podsjeća da su ranija izvješća navodila da je zasad u fokusu pregovora memorandum od 14 točaka oko kojeg, ako se dvije strane slože, bude vodio dalje u pregovore oko iranskih nuklearnih ambicija.