Iran se javio pakistanskim posrednicima: Odgovorili na američki prijedlog za kraj rata

Detalji nisu poznati, ali prema ranijim izvješćima, dvije strane se sada nastoje usuglasiti oko memoranduma od 14-točaka koji bi otvorio prostor za raspravu o iranskim nuklearnim ambicijama
Iran je odgovorio pakistanskim posrednicima na američke prijedloge za okončanje rata, javlja BBC pozivajući se na izvješća iranskih državnih medija. Trenutno detalji nisu poznati, kao što ni sam SAD svoje najnovije prijedloge nije javno objavio.
Ipak, BBC podsjeća da su ranija izvješća navodila da je zasad u fokusu pregovora memorandum od 14 točaka oko kojeg, ako se dvije strane slože, bude vodio dalje u pregovore oko iranskih nuklearnih ambicija.
Podsjetimo, uz iznimke pojedinih napada, primirje u ratu između Izraela i SAD-a protiv Irana se uglavnom poštuje. Ipak, Iran je nastavio blokirati promet Hormuškim tjesnacem što je dovelo do povećanih cijena nafte i energenata, a SAD ne pritom nije odustao od blokade iranskih luka. Zbog toga je Iran otvorio cestovne koridore za promet s Pakistanom.
Američki predsjednik Donald Trump ranije je naveo da ne želi dopustiti Teheranu razvitak nuklearnog oružja.