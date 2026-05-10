Vjerskog poglavara uhitili zbog optužbi za silovanje 15-godišnjakinje

Iako se u Šri Lanci budistički svećenici rijetko uhićuju zbog političkog i društvenog utjecaja, visokopozicionirani Pallegama Hemarathana Thero je završio u rukama policije tijekom liječenja u privatnoj klinici te je liječenje nastavio u istražnom zatvoru
Pod sumnjom da je silovao 15-godišnju djevojčicu, budistički svećenik Pallegama Hemarathana Thero uhićen je u subotu u Šri Lanci u subotu te je trenutno u istražnom zatvoru . Kako javlja BBC, Thero je glavni poglavar i čuvar osam svetih budističkih mjesta u Šri Lanki, a zbog utjecaja i poštovanja koje ove vjerske figure imaju u toj zemlji, vrlo je neobično vidjeti ih uhićene.
Ipak, ovo uhićenje dolazi nakon prijave državne službe za zaštitu djece koja je još ranije kritizirala policiju zbog toga što nije i ranije uhitila ovog osumnjičenika.
Uhićena i majka žrtve
Sam Thero nije komentirao svoje optužbe te će se ovog utorka, 12. svibnja pojaviti pred sudom. Majka žrtve je također uhićena pod optužbom da je pomogla u seksualnom zlostavljanju.
Prije subotnjeg uhićenja, visoki budistički svećenik je bio na liječenju u privatnoj klinici te je sada prebačen u zatvorsku bolnicu. Također, izdana je i naredba imigracijskim vlastima kako bi pripazili da osumnjičeni ne pokuša napustiti državu.