Vjerskog poglavara uhitili zbog optužbi za silovanje 15-godišnjakinje

Pod sumnjom da je silovao 15-godišnju djevojčicu, budistički svećenik Pallegama Hemarathana Thero uhićen je u subotu u Šri Lanci u subotu te je trenutno u istražnom zatvoru . Kako javlja BBC, Thero je glavni poglavar i čuvar osam svetih budističkih mjesta u Šri Lanki, a zbog utjecaja i poštovanja koje ove vjerske figure imaju u toj zemlji, vrlo je neobično vidjeti ih uhićene.

Ipak, ovo uhićenje dolazi nakon prijave državne službe za zaštitu djece koja je još ranije kritizirala policiju zbog toga što nije i ranije uhitila ovog osumnjičenika.