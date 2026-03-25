Meteorolozi savjetuju SAD-u 'operativnu pauzu' u Iranu: Najavljuju tornada iznad Arabije

Obilne kiše nad Arapskim poluotokom i Perzijskim zaljevom uzrokovale su oborinske rekorde u mnogim zemljama. Godišnje količine oborina u samo nekoliko dana zabilježene su u Abu Dhabiju i Ammanu. Nevrijeme s jakim oborinama i vjetrovima koji mogu izazvati pješčane oluje prijete i Iranu, piše Arab News.

Već su izdana upozorenja zbog jakih vjetrova, slabije vidljivosti i valova visine 2,5 metra. Regionalna prognostička stranica Arabia Weather navodi da oluju pokreće kombinacija dubokog sustava niskog tlaka zraka u kojoj se miješaju hladni zrak iz gornjih slojeva atmosfere te tople i vlažne zračne struje s juga. Očekuje se da bi vrhunac oluje trebao biti u petak.

Jason Nicholls, glavni međunarodni prognostičar AccuWeathera, rekao je za The National da će se kiša i grmljavinska oluja nastaviti od istočne Saudijske Arabije, Bahreina, Katara i UAE do istočnog Omana. Oluja nosi potencijal za razorne vjetrove, pa čak tuču i tornada.