Meteorolozi savjetuju SAD-u 'operativnu pauzu' u Iranu: Najavljuju tornada iznad Arabije

Zbog oluje koja se kreće preko Arapskog poluotoka k Hormuškom tjesnacu i Iranu, meteorolozi upozoravaju na potencijalni prekid zračnog, cestovnog i pomorskog prometa te savjetuju SAD-u 'operativnu pauzu' tijekom sukoba u Iranu
Obilne kiše nad Arapskim poluotokom i Perzijskim zaljevom uzrokovale su oborinske rekorde u mnogim zemljama. Godišnje količine oborina u samo nekoliko dana zabilježene su u Abu Dhabiju i Ammanu. Nevrijeme s jakim oborinama i vjetrovima koji mogu izazvati pješčane oluje prijete i Iranu, piše Arab News.
Već su izdana upozorenja zbog jakih vjetrova, slabije vidljivosti i valova visine 2,5 metra. Regionalna prognostička stranica Arabia Weather navodi da oluju pokreće kombinacija dubokog sustava niskog tlaka zraka u kojoj se miješaju hladni zrak iz gornjih slojeva atmosfere te tople i vlažne zračne struje s juga. Očekuje se da bi vrhunac oluje trebao biti u petak.
Jason Nicholls, glavni međunarodni prognostičar AccuWeathera, rekao je za The National da će se kiša i grmljavinska oluja nastaviti od istočne Saudijske Arabije, Bahreina, Katara i UAE do istočnog Omana. Oluja nosi potencijal za razorne vjetrove, pa čak tuču i tornada.
Moguća pojava tornada
Nicholls je rekao da je već bilo prijavljenih malih tornada u istočnim dijelovima Saudijske Arabije te da su uvjeti za još takvih vremenskih događaja i dalje prisutni. Uz to, glavne autoceste i zračne luke mogle bi biti poplavljene, što dodatno komplicira ionako izazovne geopolitičke uvjete na Bliskom istoku.
"Ove grmljavinske oluje mogle bi poremetiti pomorski promet u Hormuškom tjesnacu zbog jakih vjetrova i visokih valova od ponedjeljka do sljedećeg četvrtka. Vrijeme bi moglo pogoršati zračne operacije, obavještajne podatke i ciljanje te poremetiti logistiku“, rekli su u ponedjeljak meteorolozi Arabia Weathera. Štoviše, savjetovali su i "kratkoročnu operativnu pauzu za SAD".
Moguće još oluja u travnju
Egipatski ministar obrazovanja otkazao je nastavu u srijedu i četvrtak zbog nestabilnog vremena. Tamošnje Ministarstvo zdravstva i stanovništva podiglo je razinu pripravnosti kako bi osiguralo medicinske resurse i potrebne potrepštine.
U međuvremenu, meteorolozi tvrde da postoje naznake dodatnih jakih oluja i obilnih kiša početkom travnja, piše Washington Post.