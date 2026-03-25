Meteorolozi savjetuju SAD-u 'operativnu pauzu' u Iranu: Najavljuju tornada iznad Arabije

M.Da.

25.03.2026 u 19:08

Oluja u Arabiji sa sobom nosi mnoštvo kiše i jake vjetrove - ilustracija
Oluja u Arabiji sa sobom nosi mnoštvo kiše i jake vjetrove - ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: FADEL SENNA / AFP / Profimedia
Zbog oluje koja se kreće preko Arapskog poluotoka k Hormuškom tjesnacu i Iranu, meteorolozi upozoravaju na potencijalni prekid zračnog, cestovnog i pomorskog prometa te savjetuju SAD-u 'operativnu pauzu' tijekom sukoba u Iranu

Obilne kiše nad Arapskim poluotokom i Perzijskim zaljevom uzrokovale su oborinske rekorde u mnogim zemljama. Godišnje količine oborina u samo nekoliko dana zabilježene su u Abu Dhabiju i Ammanu. Nevrijeme s jakim oborinama i vjetrovima koji mogu izazvati pješčane oluje prijete i Iranu, piše Arab News.

Već su izdana upozorenja zbog jakih vjetrova, slabije vidljivosti i valova visine 2,5 metra. Regionalna prognostička stranica Arabia Weather navodi da oluju pokreće kombinacija dubokog sustava niskog tlaka zraka u kojoj se miješaju hladni zrak iz gornjih slojeva atmosfere te tople i vlažne zračne struje s juga. Očekuje se da bi vrhunac oluje trebao biti u petak.

Jason Nicholls, glavni međunarodni prognostičar AccuWeathera, rekao je za The National da će se kiša i grmljavinska oluja nastaviti od istočne Saudijske Arabije, Bahreina, Katara i UAE do istočnog Omana. Oluja nosi potencijal za razorne vjetrove, pa čak tuču i tornada.

Moguća pojava tornada

Nicholls je rekao da je već bilo prijavljenih malih tornada u istočnim dijelovima Saudijske Arabije te da su uvjeti za još takvih vremenskih događaja i dalje prisutni. Uz to, glavne autoceste i zračne luke mogle bi biti poplavljene, što dodatno komplicira ionako izazovne geopolitičke uvjete na Bliskom istoku.

"Ove grmljavinske oluje mogle bi poremetiti pomorski promet u Hormuškom tjesnacu zbog jakih vjetrova i visokih valova od ponedjeljka do sljedećeg četvrtka. Vrijeme bi moglo pogoršati zračne operacije, obavještajne podatke i ciljanje te poremetiti logistiku“, rekli su u ponedjeljak meteorolozi Arabia Weathera. Štoviše, savjetovali su i "kratkoročnu operativnu pauzu za SAD".

Tornado je rijetka pojava na Arapskom poluotoku - ilustracija
Tornado je rijetka pojava na Arapskom poluotoku - ilustracija Izvor: Screenshot / Autor: Rete Meteo Amatori / DHMZ

Moguće još oluja u travnju

Egipatski ministar obrazovanja otkazao je nastavu u srijedu i četvrtak zbog nestabilnog vremena. Tamošnje Ministarstvo zdravstva i stanovništva podiglo je razinu pripravnosti kako bi osiguralo medicinske resurse i potrebne potrepštine.

U međuvremenu, meteorolozi tvrde da postoje naznake dodatnih jakih oluja i obilnih kiša početkom travnja, piše Washington Post.

