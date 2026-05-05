STRAVIČNA NESREĆA

Eksplozija u kineskoj tvornici vatrometa ubila 21 osobu i ozlijedila desetke

M.Č./Hina

05.05.2026 u 05:55

Izvor: Profimedia / Autor: Chen Sihan / Xinhua News
U eksploziji u tvornici vatrometa u kineskoj provinciji Hunan poginula je 21 osoba, a 61 je ozlijeđena, što je potaknulo predsjednika Xi Jinpinga da pozove na temeljitu istragu, izvijestili su u utorak državni mediji. Eksplozija u gradu Changshau dogodila se u ponedjeljak poslijepodne, prema izvješćima CCTV-a i Xinhue

Videozapisi na kineskim internetskim platformama prikazuju gusti dim koji se diže između urušenih zgrada i krhotina razasutih po području. Reuters nije mogao provjeriti snimku.

Gotovo 500 vatrogasaca, spasilaca i medicinskog osoblja izašlo je na mjesto događaja, prema South China Morning Postu. Eksplozija se dogodila u tvrtki Huasheng za proizvodnju vatrometa, izvijestili su mediji.

Xi je pozvao na brzu istragu kako bi se utvrdio uzrok eksplozije i odgovornost za incident, izvijestila je Xinhua.

Prošle godine Kina je izvezla vatromet u vrijednosti od 1,14 milijardi dolara, što je više od dvije trećine globalne prodaje.

Xi je također naredio vlastima da pojačaju provjeru rizika i kontrolu opasnosti u ključnim industrijama, poboljšaju javnu sigurnost i osiguraju sigurnost života i imovine ljudi. Xi često izdaje "važne upute" lokalnim dužnosnicima nakon velikih nesreća i katastrofa sa smrtnim slučajevima. Prošli tjedan pozvao je na nacionalno jačanje kineskih kapaciteta za odgovor na katastrofe.

