Austrija potjerala tri ruska diplomata: Za oko zapele 'šume antena'

Brojne satelitske antene postavljene na zgradama koje koristi ruska država u Beču, posebno na stambenom kompleksu za diplomatsko osoblje, dugo privlače pozornost glavne austrijske obavještajne službe koja već godinama upozorava da bi se te antene mogle koristiti za presretanje satelitske komunikacije drugih država.

"Neprihvatljivo je da se diplomatski imunitet koristi za špijunažu", poručila je ministrica vanjskih poslova Beate Meinl-Reisinger putem priopćenja, potvrđujući da su tri diplomata već napustila zemlju. Time se broj ruskih diplomata koje je Austrija protjerala od 2020. godine popeo na 14.

Rusko veleposlanstvo u Beču oglasilo se priopćenjem na svojoj web stranici. Navode da su protjerani diplomati iz veleposlanstva i ruske misije pri Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju (OESS) te da će Moskva oštro reagirati na austrijsku odluku, opisavši je kao "ničim opravdanu".