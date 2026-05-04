Meloni o mogućem američkom povlačenju iz Italije: 'Ne ovisi o meni'

"To je odluka koja ne ovisi o meni i s kojom se osobno ne bih složila", rekla je Meloni novinarima u armenskom glavnom gradu Erevanu, na marginama samita Europske političke zajednice.

Američkog predsjednika pitali su prošlog tjedna hoće li Washington razmotriti povlačenje svojih vojnika iz Italije i Španjolske, a Trump je odgovorio "vjerojatno".

"Italija nam uopće nije pomogla, a Španjolska je bila grozna, apsolutno grozna", kazao je novinarima u subotu.

Pentagon je u petak objavio da će SAD za 5000 vojnika smanjiti svoju vojnu prisutnost u Njemačkoj, svojoj najvećoj europskoj bazi.