TRUMPOVA PRIJETNJA

Meloni o mogućem američkom povlačenju iz Italije: 'Ne ovisi o meni'

I.K./Hina

04.05.2026 u 16:19

Giorgia Meloni
Giorgia Meloni Izvor: EPA / Autor: ANGELO CARCONI
Bionic
Reading

Talijanska premijerka Giorgia Meloni rekla je u ponedjeljak da neće podržati potencijalnu odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa o povlačenju američkih vojnika iz Italije.

"To je odluka koja ne ovisi o meni i s kojom se osobno ne bih složila", rekla je Meloni novinarima u armenskom glavnom gradu Erevanu, na marginama samita Europske političke zajednice.

Američkog predsjednika pitali su prošlog tjedna hoće li Washington razmotriti povlačenje svojih vojnika iz Italije i Španjolske, a Trump je odgovorio "vjerojatno".

"Italija nam uopće nije pomogla, a Španjolska je bila grozna, apsolutno grozna", kazao je novinarima u subotu.

Pentagon je u petak objavio da će SAD za 5000 vojnika smanjiti svoju vojnu prisutnost u Njemačkoj, svojoj najvećoj europskoj bazi.

vezane vijesti

Veća odgovornost Europe

Trump je pak u subotu kazao da će broj vojnika u Njemačkoj smanjiti za "daleko više" od 5000.

Trump je zaprijetio da će smanjiti broj američkih vojnika u Njemačkoj i drugim europskim zemljama tijekom obaju svojih mandata u Bijeloj kući, tvrdeći da želi da Europa preuzme veću odgovornost za vlastitu obranu umjesto da ovisi o Washingtonu.

Sada se čini da nastoji kazniti saveznike koji ga nisu podržali u ratu na Bliskom istoku ili doprinijeli mirovnim snagama u ključnom Hormuškom tjesnacu, koji su iranske snage zatvorile, piše AFP.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
TONČI TADIĆ ANALIZIRA

TONČI TADIĆ ANALIZIRA

Putinu se trese prijestolje, zna se i tko mu radi o glavi: 'Neće mu oprostiti ratni i ekonomski fijasko'
'bez nas'

'bez nas'

Macron prelomio: Francuska neće sudjelovati u američkoj misiji u Hormuzu
mrtvi migranti

mrtvi migranti

Užas kod Karlovca: Iz bolnice otkrili stanje ozlijeđenih muškaraca

najpopularnije

Još vijesti