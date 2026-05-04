Užas kod Karlovca: Iz bolnice otkrili stanje ozlijeđenih muškaraca

Policija je u nedjelju oko 22.30, nakon dojave o većoj skupini migranata, u mjestu Donje Prilišće u Općini Netretić pronašla četiri mrtva muškarca, a još dvojica su u teškom stanju prevezena u bolnicu, izvijestila je Policijska uprava karlovačka
Uz četiri mrtve osobe i dvojicu muškaraca u lošem zdravstvenom stanju, policija je zatekla muškarca koji je pomagao unesrećenima, dodala je karlovačka policija.
Ravnateljica Opće bolnice Karlovac Ivana Kovačić za N1 je rekla da su dvojica muškarca primljena u bolnicu pola sata poslije ponoći i da su bili u izrazito lošem stanju.
'Još uvijek ne znamo što se točno dogodilo. Jedan muškarac je kod nas na traumatologiji, ima višestruka kontuzijska žarišta po cijelom tijelu i ozljedu glave, ali je stabilno. A drugi je muškarac na internističkom odjelu, isto u ne dobrom stanju, izrazito dehidriran i neishranjen. No isto je stabilno', kazala je ravnateljica bolnice.
Identitet muškaraca treba utvrditi policija, a Kovačić je rekla da je pretpostavka liječnika da su mlađe životne dobi, između 25 i 30 godina života.
Podsjetimo, u policiji su ranije naveli da je daljnjim postupanjem u neposrednoj blizini pronalaska tijela i obližnjeg bivšeg graničnog prijelaza sa Slovenijom zatečeno 12 stranih državljana te je tako njih ukupno 13 prevezeno u Centar za registraciju tražitelja međunarodne zaštite Dugi Dol.
Za sada je poznato to da ih je ondje dovezao nepoznati vozač u teretnom automobilu te je, nakon što je iskrcao migrante koji su izjavili da su tijekom vožnje bili izloženi nehumanim uvjetima, napustio mjesto događaja na kojemu je naknadno proveden očevid.
U karlovačkoj policiji ističu da slijedi daljnje kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela krijumčarenja migranata i dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom, kao i obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti i identiteta osoba.