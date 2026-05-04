Užas kod Karlovca: Iz bolnice otkrili stanje ozlijeđenih muškaraca

Uz četiri mrtve osobe i dvojicu muškaraca u lošem zdravstvenom stanju, policija je zatekla muškarca koji je pomagao unesrećenima, dodala je karlovačka policija.

Ravnateljica Opće bolnice Karlovac Ivana Kovačić za N1 je rekla da su dvojica muškarca primljena u bolnicu pola sata poslije ponoći i da su bili u izrazito lošem stanju.

'Još uvijek ne znamo što se točno dogodilo. Jedan muškarac je kod nas na traumatologiji, ima višestruka kontuzijska žarišta po cijelom tijelu i ozljedu glave, ali je stabilno. A drugi je muškarac na internističkom odjelu, isto u ne dobrom stanju, izrazito dehidriran i neishranjen. No isto je stabilno', kazala je ravnateljica bolnice.

Identitet muškaraca treba utvrditi policija, a Kovačić je rekla da je pretpostavka liječnika da su mlađe životne dobi, između 25 i 30 godina života.

Podsjetimo, u policiji su ranije naveli da je daljnjim postupanjem u neposrednoj blizini pronalaska tijela i obližnjeg bivšeg graničnog prijelaza sa Slovenijom zatečeno 12 stranih državljana te je tako njih ukupno 13 prevezeno u Centar za registraciju tražitelja međunarodne zaštite Dugi Dol.