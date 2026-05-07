Pljuskovi i jaka južina - prošarani suncem: Dani će biti vrlo nestabilni, evo dokad

Na istoku Hrvatske očekuje se promjenjiva naoblaka uz sunčana razdoblja. Kiša će padati povremeno, a poslijepodne su izgledni i pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar. Jutarnja temperatura oko 14 °C, najviša dnevna oko 20 °C, javlja HRT.

Središnja Hrvatska bit će u sličnom temperaturnom rasponu. U prvom dijelu dana više oblaka, mjestimice i kiša, dok će poslijepodne donijeti više sunca. Uz jači razvoj oblaka moguć je i poneki pljusak s grmljavinom. Na sjeveru regije puhati umjeren jugozapadnjak.

Jako jugo i obilni pljuskovi

U Gorskoj Hrvatskoj, uz jugozapadni, povremeno i južni vjetar, a na sjevernom Jadranu većinom umjereno jugo. Temperature zraka uglavnom između 15 i 19 °C, u gorju nešto niže. Ujutro oblačnije i kišovitije, mjestimice uz pljuskove s grmljavinom, osobito na jugu gdje mogu biti obilniji. Poslijepodne više sunčanih razdoblja i rjeđa kiša.

U sjevernoj Dalmaciji do sredine dana mogući su obilniji pljuskovi s grmljavinom. Kiša češća u prvom dijelu dana, a kasnije barem prolazno sunčanije, osobito uz obalu gdje će uglavnom biti suho. Puhat će umjereno do jako jugo, more umjereno valovito i valovito. Temperatura između 14 i 19 °C.