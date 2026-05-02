Nevjerojatno arheološko otkriće: 'Izgrađen je krajem 1500-ih godina'

Brod ratne mornarice otkrio je olupinu tijekom vojne vježbe krajem 2025. godine u tjesnacu Kalmar, koji se nalazi u Baltičkom moru između jugoistočnog kopnenog dijela Švedske i otoka Ölanda.

Brod, koji još nije identificiran, vjerojatno je izgrađen krajem 16. stoljeća, što bi ga činilo starijim od slavnog švedskog ratnog broda iz 17. stoljeća, 'Vase' , koji je izložen u Stockholmu nakon što je 1960-ih izvučen s morskog dna .

'Nakon dendrokronološke analize dijela olupine, rezultati ukazuju na to da je brod izgrađen krajem 1500-ih godina', stoji u priopćenju Upravnog vijeća okruga Kalmar, uz pojašnjenje da je riječ o znanstvenoj metodi određivanja starosti drveta.

'Olupina predstavlja veliku kulturnu i povijesnu vrijednost', smatra Daniel Tedenlind, stručnjak iz okruga, citiran u priopćenju.

Lokalitet je trenutačno zaštićen, pod nadzorom je obalne straže te je proglašen spomenikom kulture. Ronjenje, ribolov i sidrenje strogo su zabranjeni u blizini tog područja.

Zahvaljujući jedinstvenoj kombinaciji bočate vode, hladnoće, tame i niske razine kisika koja karakterizira Baltičko more, mnoge drvene olupine brodova tamo su ostale očuvane u dobrom stanju.