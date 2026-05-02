u ŠVEDSKOJ

Nevjerojatno arheološko otkriće: 'Izgrađen je krajem 1500-ih godina'

Bi. S. / Hina

02.05.2026 u 16:44

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: Herbert Spichtinger / ImageSource / Profimedia
Bionic
Reading

Olupina broda iz 16. stoljeća, koja pruža 'jedinstvene povijesne i arheološke informacije', otkrivena je uz jugoistočnu obalu Švedske, objavile su mjesne vlasti

Brod, koji još nije identificiran, vjerojatno je izgrađen krajem 16. stoljeća, što bi ga činilo starijim od slavnog švedskog ratnog broda iz 17. stoljeća, 'Vase', koji je izložen u Stockholmu nakon što je 1960-ih izvučen s morskog dna.

Brod ratne mornarice otkrio je olupinu tijekom vojne vježbe krajem 2025. godine u tjesnacu Kalmar, koji se nalazi u Baltičkom moru između jugoistočnog kopnenog dijela Švedske i otoka Ölanda.

'Nakon dendrokronološke analize dijela olupine, rezultati ukazuju na to da je brod izgrađen krajem 1500-ih godina', stoji u priopćenju Upravnog vijeća okruga Kalmar, uz pojašnjenje da je riječ o znanstvenoj metodi određivanja starosti drveta.

'Olupina predstavlja veliku kulturnu i povijesnu vrijednost', smatra Daniel Tedenlind, stručnjak iz okruga, citiran u priopćenju.

Lokalitet je trenutačno zaštićen, pod nadzorom je obalne straže te je proglašen spomenikom kulture. Ronjenje, ribolov i sidrenje strogo su zabranjeni u blizini tog područja.

Zahvaljujući jedinstvenoj kombinaciji bočate vode, hladnoće, tame i niske razine kisika koja karakterizira Baltičko more, mnoge drvene olupine brodova tamo su ostale očuvane u dobrom stanju.

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
'različita tumačenja'

Od zapada do istoka

dotaknuo se i izbora

najpopularnije

Još vijesti