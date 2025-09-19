Hrvatski stručnjaci o nabavci korveta: Postavlja se jedno pitanje...

Vojni analitičar Goran Redžepović i sigurnosni stručnjak Ante Letica u programu HRT-a komentirali su ruske dronove na poljskom teritoriju, utvrdivši da je to pokazivanje mišića NATO-u. Komentirali su i planiranu modernizaciju Hrvatske ratne mornarice, pri čemu je Letica kazao da Hrvatskoj svakako treba višenamjenski brod
Povodom prošlotjednih upada ruskih dronova u Poljsku, ali i najava NATO-a da će zapadna Ukrajina biti zona zabrane letenja, u HRT-ovoj emisiji gostovao je bivši vojni pilot i vojni analitičar Goran Redžepović te sigurnosni stručnjak Ante Letica.
Redžepović je kazao da je 'ovo najniža razina odnosa SAD-a i Rusije od Hladnog rata te da bi uvođenje zone zabrane letenja bio 'simboličan angažman'.
'To ne bi preokrenulo rat. Već nakon dva, tri mjeseca sukoba Ukrajinci su potjerali ruske zrakoplove iz zračnog prostora. U zračnom prostoru djeluju dronovi, bespilotne letjelice, krstareće rakete i balističke rakete', objasnio je Redžepović i dodao da bi 'saveznici mogli poboljšati kapacitete Ukrajine protiv krstarećih i balističkih raketa'.
'Da budemo jasni, ovo je najniža razina odnosa SAD-a i Rusije od prestanka Hladnog rata. Ako se sjetimo kubanske krize, to je bilo mnogo ozbiljnije i šire. S druge strane, nijedna strana ne želi otvoreni sukob. Međutim Rusija ispituje granice do kojih može ići u odnosu sa zapadnim saveznicima Ukrajine. To znači da oni imaju inicijativu. NATO zasad poduzima samo defenzivne akcije i svoja djelovanja ograničava na suvereni zračni prostor članica. Nema projekcije sile izvan granica NATO-a', rekao je Redžepović.
Nijedna strana ne želi otvoreni sukob
Kako su ustvrdili, nijedna strana ne želi otvoreni sukob i upravo je zato Poljska aktivirala članak 4, rekao je Letica. Zbog upada dronova isprva je prijetila 'žešća eskalacija', no 'vidjelo se da to nije bio napad, nego ispitivanje granica te kakva je spremnost i odlučnost Saveza da brani teritorij'. Ostaje pitanje kako će se situacija razvijati.
Ukrajina je prebacila velik dio svog djelovanja na područje Rusije, uništavajući njenu energetsku infrastrukturu. Rusi će odgovarati istom mjerom sve dok budu mogli', istaknuo je sigurnosni stručnjak Letica.
Kazao je da Rusija ovime i vježbama Zapad 2025 poručuje NATO-u: 'tu smo i imamo kapacitete'.
'NATO nema odgovor na to, osim što su američki časnici bili prisutni na tim vježbama i vrlo srdačno razgovarali s bjeloruskim časnicima. To pokazuje da nikom ne odgovara eskalacija. To je pokazivanje mišića Zapadu na granici baltičkih zemalja i Poljske', rekao je.
Redžepović i Letica komentirali su u HRT-ovoj emisiji najavljeni plan MORH-a i Vlade RH o nabavi dvije korvete/OPV-a (off-shore patrol vessel) te bi se trebalo razmatrati više ponuda.
'Treba usuglasiti naše potrebe, financijske mogućnosti te je potrebno imati pravu perspektivu. Korveta koja bude izabrana mora imati mogućnost protubrodskog, protupodmorničkog, protuzračnog ratovanja i udaranja ciljeva na kopnu. Nadam se da će biti izabrana najbolja', rekao je Letica, kazavši da Hrvatskoj treba višenamjenski brod.
Redžepović je pak za HRT istaknuo sljedeće:
'Druga stvar, pitanje je hoćemo li imati korvete ili ćemo imati off-shore patrol vessel koji će imati drugu funkciju. Osnovna namjena korveta je protubrodska borba. Posljednji rat u Ukrajini pokazao je da se čak i veliki brodovi, poput krstarice Moskve, nisu u stanju obraniti od raketa zemlja-more. Ukrajinske rakete dometa 200 kilometara (Neptun) su potopile Moskvu', podsjetio je stručnjak, prenosi HRT.