Hrvatski stručnjaci o nabavci korveta: Postavlja se jedno pitanje...

Povodom prošlotjednih upada ruskih dronova u Poljsku , ali i najava NATO-a da će zapadna Ukrajina biti zona zabrane letenja, u HRT-ovoj emisiji gostovao je bivši vojni pilot i vojni analitičar Goran Redžepović te sigurnosni stručnjak Ante Letica .

Redžepović je kazao da je 'ovo najniža razina odnosa SAD-a i Rusije od Hladnog rata te da bi uvođenje zone zabrane letenja bio 'simboličan angažman'.

'To ne bi preokrenulo rat. Već nakon dva, tri mjeseca sukoba Ukrajinci su potjerali ruske zrakoplove iz zračnog prostora. U zračnom prostoru djeluju dronovi, bespilotne letjelice, krstareće rakete i balističke rakete', objasnio je Redžepović i dodao da bi 'saveznici mogli poboljšati kapacitete Ukrajine protiv krstarećih i balističkih raketa'.

'Da budemo jasni, ovo je najniža razina odnosa SAD-a i Rusije od prestanka Hladnog rata. Ako se sjetimo kubanske krize, to je bilo mnogo ozbiljnije i šire. S druge strane, nijedna strana ne želi otvoreni sukob. Međutim Rusija ispituje granice do kojih može ići u odnosu sa zapadnim saveznicima Ukrajine. To znači da oni imaju inicijativu. NATO zasad poduzima samo defenzivne akcije i svoja djelovanja ograničava na suvereni zračni prostor članica. Nema projekcije sile izvan granica NATO-a', rekao je Redžepović.

Nijedna strana ne želi otvoreni sukob

Kako su ustvrdili, nijedna strana ne želi otvoreni sukob i upravo je zato Poljska aktivirala članak 4, rekao je Letica. Zbog upada dronova isprva je prijetila 'žešća eskalacija', no 'vidjelo se da to nije bio napad, nego ispitivanje granica te kakva je spremnost i odlučnost Saveza da brani teritorij'. Ostaje pitanje kako će se situacija razvijati.

Ukrajina je prebacila velik dio svog djelovanja na područje Rusije, uništavajući njenu energetsku infrastrukturu. Rusi će odgovarati istom mjerom sve dok budu mogli', istaknuo je sigurnosni stručnjak Letica.

Kazao je da Rusija ovime i vježbama Zapad 2025 poručuje NATO-u: 'tu smo i imamo kapacitete'.