Prelazak ruskih dronova u Poljsku šokirao NATO: Slučajnost ili novi početak opasne igre?

Ne smiruju se reakcije oko upada ruskih dronova na poljski teritorij. Iako su mišljenja među dužnosnicima podijeljena, oni s kojima je razgovarao CNN kažu da upadanje dronova pokazuje da je Rusija sve više spremna testirati NATO i podsjećaju na rusku pronicljivost. Zato je NATO u dilemi...

Tjedan nakon što su borbeni avioni NATO-a poletjeli da bi oborili više ruskih dronova koji su ušli u poljski zračni prostor, američki i zapadni obavještajni dužnosnici nisu uspjeli utvrditi je li taj upad bio slučajan ili namjerno testiranje reakcije NATO-a. Dužnosnici upozoravaju da taj događaj pokazuje da Moskva sve više testira savez, makar i pod cijenu sukoba. 'Sigurno se nešto promijenilo u načinu na koji Kremlj razmišlja o svojoj toleranciji rizika', rekao je visoki zapadni obavještajni dužnosnik, piše CNN.

Bilo je teško interpretirati podatke o dronovima i svaka je strana imala svoje objašnjenje. Ukrajina i Poljska javno su izjavile da su uvjerene da je upad bio namjeran, a takav sud dijeli više europskih zemalja. No u razgovorima s desetak visokih američkih i zapadnih vojnih, obavještajnih, diplomatskih i kongresnih dužnosnika, bilo je jasno da ne postoji konsenzus u NATO-u o tome. Visoki američki vojni dužnosnik u regiji procijenio je vjerojatnost da je Rusija namjerno ušla u NATO-ov zračni prostor na 50:50. U nedostatku jasnih obavještajnih podataka iz Rusije gotovo je nemoguće reći što je posrijedi, rekli su analitičari, prenosi CNN. To stavlja NATO u neugodnu poziciju – radi se o neviđenom incidentu i pitanje je kako odgovoriti na njega. 'Jednostavno nemamo dovoljno obavještajnih podataka ni u jednom smjeru', rekao je drugi američki izvor upoznat s obavještajnim podacima, prenosi isti izvor. Iako postoji realna mogućnost da su dronovi skrenuli s kursa pokušavši ponovo uspostaviti GPS, pišu da se taj događaj može i drugačije interpretirati.

Navode, naime, da je moguće da je Rusija htjela testirati poljsku protuzračnu obranu bez rizika od žrtava, s obzirom na to da su dronovi uglavnom bili mamci. No mnoge letjelice koje Rusija šalje u Ukrajinu u bilo kojem napadu su mamci, dizajnirane tako da prevare i iscrpe ukrajinsku protuzračnu obranu, kažu stručnjaci. I to bi moglo biti slučajno. Broj dronova koji je skrenuo u Poljsku ne mora ništa značiti jer su oni često programirani da idu grupno i u napadima ovih razmjera. Samo u posljednjih nekoliko tjedana Rusija je prema Ukrajini ispalila najmanje četiri salve s više od 400 projektila odjednom, napomenuo je visoki zapadni obavještajni dužnosnik, prenosi CNN. Mišljenja među dužnosnicima su različita. Neki s kojima je razgovarao isti izvor tvrde da je slučaj 'nenamjeran', iako ga osuđuju, dok se drugim anonimnim izvorima upoznatim s obavještajnim podacima incident čini namjernim. Ukrajinski dužnosnici s kojima je CNN razgovarao priznali su da Kijev koristi elektroničko ratovanje i ometanje tijekom ruskih zračnih napada, što može uzrokovati to da neprijateljski dronovi skrenu s programiranog kursa. Tako je ruski dron ranije ovog tjedna zalutao i u Rumunjsku. No jedan od visokih dužnosnika dodao je da 'nikada nije svjedočio tako velikim odstupanjima' u više od tri godine rata.

'To je dilema. Trebamo li ovo odbaciti ili trebamo razmišljati o tome da je ovo značajna eskalacija u smislu da Rusija sada izravno ispituje protuzračnu obranu svojih potencijalnih protivnika', rekao je Samuel Bendett, stručnjak za rusku vojnu tehnologiju. 'Mnogi u NATO-u i istočnoj Europi kažu da je ovo vjerojatno bilo namjerno upravo zato što bismo svi rekli: 'Pa, od 800 dronova u napadu, 20 ih je skrenulo s kursa', rekao je, prenosi isti izvor. Iako su se ukrajinski dužnosnici u početku nadali da će incident s ruskim dronovima potaknuti snažan odgovor zapadnih saveznika, Kijev je naglasio da bi prioritet trebalo biti povećanje sustava protuzračne obrane i streljiva u zemlji. Ukrajina je zatražila više američkih sustava Patriot, a neki dužnosnici strahuju da bi oni sada mogli biti preusmjereni saveznicima NATO-a na njezinoj granici.