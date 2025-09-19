Prelazak ruskih dronova u Poljsku šokirao NATO: Slučajnost ili novi početak opasne igre?

Ne smiruju se reakcije oko upada ruskih dronova na poljski teritorij. Iako su mišljenja među dužnosnicima podijeljena, oni s kojima je razgovarao CNN kažu da upadanje dronova pokazuje da je Rusija sve više spremna testirati NATO i podsjećaju na rusku pronicljivost. Zato je NATO u dilemi...
Tjedan nakon što su borbeni avioni NATO-a poletjeli da bi oborili više ruskih dronova koji su ušli u poljski zračni prostor, američki i zapadni obavještajni dužnosnici nisu uspjeli utvrditi je li taj upad bio slučajan ili namjerno testiranje reakcije NATO-a. Dužnosnici upozoravaju da taj događaj pokazuje da Moskva sve više testira savez, makar i pod cijenu sukoba. 'Sigurno se nešto promijenilo u načinu na koji Kremlj razmišlja o svojoj toleranciji rizika', rekao je visoki zapadni obavještajni dužnosnik, piše CNN.
Bilo je teško interpretirati podatke o dronovima i svaka je strana imala svoje objašnjenje. Ukrajina i Poljska javno su izjavile da su uvjerene da je upad bio namjeran, a takav sud dijeli više europskih zemalja. No u razgovorima s desetak visokih američkih i zapadnih vojnih, obavještajnih, diplomatskih i kongresnih dužnosnika, bilo je jasno da ne postoji konsenzus u NATO-u o tome. Visoki američki vojni dužnosnik u regiji procijenio je vjerojatnost da je Rusija namjerno ušla u NATO-ov zračni prostor na 50:50. U nedostatku jasnih obavještajnih podataka iz Rusije gotovo je nemoguće reći što je posrijedi, rekli su analitičari, prenosi CNN.
To stavlja NATO u neugodnu poziciju – radi se o neviđenom incidentu i pitanje je kako odgovoriti na njega.
'Jednostavno nemamo dovoljno obavještajnih podataka ni u jednom smjeru', rekao je drugi američki izvor upoznat s obavještajnim podacima, prenosi isti izvor. Iako postoji realna mogućnost da su dronovi skrenuli s kursa pokušavši ponovo uspostaviti GPS, pišu da se taj događaj može i drugačije interpretirati.
Navode, naime, da je moguće da je Rusija htjela testirati poljsku protuzračnu obranu bez rizika od žrtava, s obzirom na to da su dronovi uglavnom bili mamci. No mnoge letjelice koje Rusija šalje u Ukrajinu u bilo kojem napadu su mamci, dizajnirane tako da prevare i iscrpe ukrajinsku protuzračnu obranu, kažu stručnjaci. I to bi moglo biti slučajno. Broj dronova koji je skrenuo u Poljsku ne mora ništa značiti jer su oni često programirani da idu grupno i u napadima ovih razmjera. Samo u posljednjih nekoliko tjedana Rusija je prema Ukrajini ispalila najmanje četiri salve s više od 400 projektila odjednom, napomenuo je visoki zapadni obavještajni dužnosnik, prenosi CNN.
Mišljenja među dužnosnicima su različita. Neki s kojima je razgovarao isti izvor tvrde da je slučaj 'nenamjeran', iako ga osuđuju, dok se drugim anonimnim izvorima upoznatim s obavještajnim podacima incident čini namjernim.
Ukrajinski dužnosnici s kojima je CNN razgovarao priznali su da Kijev koristi elektroničko ratovanje i ometanje tijekom ruskih zračnih napada, što može uzrokovati to da neprijateljski dronovi skrenu s programiranog kursa. Tako je ruski dron ranije ovog tjedna zalutao i u Rumunjsku. No jedan od visokih dužnosnika dodao je da 'nikada nije svjedočio tako velikim odstupanjima' u više od tri godine rata.
'To je dilema. Trebamo li ovo odbaciti ili trebamo razmišljati o tome da je ovo značajna eskalacija u smislu da Rusija sada izravno ispituje protuzračnu obranu svojih potencijalnih protivnika', rekao je Samuel Bendett, stručnjak za rusku vojnu tehnologiju.
'Mnogi u NATO-u i istočnoj Europi kažu da je ovo vjerojatno bilo namjerno upravo zato što bismo svi rekli: 'Pa, od 800 dronova u napadu, 20 ih je skrenulo s kursa', rekao je, prenosi isti izvor.
Iako su se ukrajinski dužnosnici u početku nadali da će incident s ruskim dronovima potaknuti snažan odgovor zapadnih saveznika, Kijev je naglasio da bi prioritet trebalo biti povećanje sustava protuzračne obrane i streljiva u zemlji. Ukrajina je zatražila više američkih sustava Patriot, a neki dužnosnici strahuju da bi oni sada mogli biti preusmjereni saveznicima NATO-a na njezinoj granici.
Bio slučajan ili namjeran, anonimni dužnosnik za CNN sugerira da je Rusija sada više spremna riskirati slučajan napad na NATO. Time se povećava rizik od pogrešne procjene, što bi moglo rezultirati izravnim sukobom. Zato je i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte proteklog vikenda rekao da je to 'apsolutno neodgovorno, apsolutno opasno'.
No, kako piše CNN, postoji i treće mišljenje: neki tvrde da se radi o promišljenom incidentu koji s razlogom djeluje nenamjeran, objašnjavajući to ruskom uvjerljivom pronicljivosti.
U svakom slučaju, još traje procjena ovog neviđenog incidenta, a Rusija ustraje u stavu da im Poljska nije bila meta.