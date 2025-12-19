dva maloljetnika

Osumnjičeni za izazivanje požara u neboderu Vjesnika idu u kućni pritvor?

Bi. S.

19.12.2025 u 20:11

Ovako izgleda Vjesnikov neboder petnaestak dana nakon požara
Ovako izgleda Vjesnikov neboder petnaestak dana nakon požara Izvor: Pixsell / Autor: Goran Stanzl/PIXSELL
Zagrebački županijski sud odlučio je da će dvojica maloljetnika osumnjičenih za izazivanje požara u neboderu Vjesnika, biti puštena iz istražnog zatvora u Remetincu nakon što se provjeri imaju li u svojim domovima tehničke uvjete za takozvani kućni istražni zatvor

Uz ostalo, prenosi HRT, to znači da će se najprije utvrditi može li im se na noge postaviti i aktivirati uređaj za elektronički nadzor i praćenje. Ivan Orešković, odvjetnik jednog od osumnjičenih, dodao je da odluka nije pravomoćna jer se državno odvjetništvo može žaliti.

Privođenje tinejdžera koji su zapalili Vjesnik Izvor: Pixsell / Autor: Robert Anic/PIXSELL

U međuvremenu je ispitano svih petnaestak svjedoka koji su u vrijeme nastanka požara bili u neboderu.

