Lina Budak je našla način kako natjerati HZZO da plati privatne preglede i liječenje

"Bilo je pozitivnih pomaka, s time da je do trenutka kad su ti pomaci nastupili, bila sam u jednom groznom tretmanu od strane svih koji su sudjelovali u ostvarenju mojih prava na pravodobno liječenje. Prvo sam bila napuštena od svojega liječnika, bila sam grubo ponižavana od strane Instituta za tumore, poslije na Rebru je također zapelo. Na kraju kad sam izašla u javnost uskraćeno mi je pravo na kemoterapije, za koje sam također morala odlaziti u inozemstvo, da bih paralelno bila onemogućena u ostvarenju prava na prethodno odobrenje koje mi je trebao dati HZZO da mogući ići na liječenje u inozemstvo. Taj postupak sam vodila paralelno s liječenjem, s operacijom, s kemoterapijama i zračenjem, i na kraju sam dobila postupak, i HZZO mi je temeljem presude Upravnog suda isplatio troškove operacije u Njemačkoj."

Budak, ključni je nalaz koji je ukazao na to da ima karcinom dobila sa više od sedam mjeseci zakašnjenja, a nakon toga odnos liječnika kojima se obratila za pomoć je bio neprihvatljiv, zbog čega je nastavila liječenje u inozemstvu. Što je proizašlo nakon toga što je javno progovorila, a zatim i na sudu pobijedila HZZO pojasnila je na N1 televiziji.

HZZO joj je, dakle, odbio dati dozvolu za liječenje u inozemstvu, a Budak je navela kako je protiv nj išao i grozan spin, u kojem ju je se prikazivalo kao bolesnu luđakinju koja je propustila nešto sama učiniti za svoje zdravlje, pa su joj sad svi krivi.



''Dokazala sam da nije tako nego je bio propust u sustavu zdravstva. I to je sada izmijenjeno. Zahvaljujući mojoj pritužbi, zahvaljujući neovisnim tijelima, pučkoj pravobraniteljici koja je moju pritužbu detaljno provjerila i utvrdila da sam u cijelosti u pravu. Iznimno je važna presuda Upravnog suda koja je potvrđena presudom Visokog upravnog suda u kojoj je konstatirano da nisam mogla potrebno liječenje ostvariti unutar medicinski opravdanog vremenskog razdoblja u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi HZZO-a, a čini mi se da je ta presuda nova kvaliteta u odnosu na prava svih pacijenata, jer u presudi Visokog upravnog suda se konstatira da razgovor s kirurgom nije puko ispunjavanje forme, prije operacije dakle, to je važan dio pripreme operacije, pružanje odgovarajuće zdravstvene zaštite podrazumijeva i operaciju i kvalitetan razgovor s kirurgom. Ovom važnom presudom mijenja se u potpunosti odnos onih liječnika koji do sada su smatrali da su pacijenti samo jedan običan broj', navela je Budak.

U presudi je Visoki upravni sud potvrdio je da kirurg mora razgovarati i objasniti sve posljedice i opcije za svoje liječenje.

Podsjeća i da je nakon svega toga imala problema i s narudžbom ultrazvuka, te da je dobila termin gotovo godinu dana kasnije, nakon čega je otišla i platila tu pretragu, te nakon toga poslala račun HZZO-u, koji je prvo odbio, a zatim isplatio samo dio iznosa. Podnijela je tužbu Upravnom sudu koji je naložio je HZZO dužan platiti kompletan iznos pretrage.

Budak naglašava da ako ne možete dobiti hitnu pretragu u javnom sustavu, i obavite je privatno, možete tražiti naknadu od HZZO-a, i ako vam je ne daju, postoji njena presuda:

'Kao onkološki bolesnik temeljem Zakona o osnovnom zdravstvenom osiguranju, HZZO osigurava u cijelosti osiguranicima plaćanje liječenja zloćudnih bolesti, ja imam pravo da tu uslugu hitno dobijem u javnom zdravstvenom sustavu, ili da ju platim, ako mogu, a HZZO je dužan podmiriti trošak takve pretrage', navela je Budak.

Dodal je da je pritužbu prethodnom ministru zdravstva uputila u prosincu 2022, a on je tek nakon što je izašla u javnost dostavio dogovor da je dobila kvalitetno liječenje u razumnom roku i u skladu s etičkim standardima.



'Ja sam vrlo nezadovoljna s takvim stavom bivšeg ministra, pa sam zbog toga pokrenula sve te postupke u kojima je dokazano da sam bila u pravu. Zbog toga sam kod aktualne ministrice prošle godine 29.11. primljena na razgovor, pitala me što bih ja zapravo htjela, jer su u mojem slučaju stvari nepopravljive, zdravlje je stradalo. Dakle, ja želim i ovim putem pozivam ministricu zdravstva, strpljivo čekam njen odgovor, više od godinu dana, da ponovno provjeri moju pritužbu koju sam poslala njenom prethodniku Berošu, da utvrdi da je ona osnovana, jer je potvrđeno i temeljem Ustavnog suda', rekla je Budak.

