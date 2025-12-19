Skandalozni Orban: 'Ukrajinci neće otplatiti ratni zajam u svom smrdljivom životu'

Mađarski premijer Viktor Orban usprotivio se ratnom zajmu Ukrajini od 90 milijardi eura, dodavši da ga Ukrajina nikad neće vratiti. Dodao je da ne želi da se novac mađarskih poreznih obveznika koristi za financiranje Ukrajine

Mađarski premijer Viktor Orban bio je jedan od trojice europskih lidera koji su se usprotivili financiranju Ukrajine iz zamrznute ruske imovine. Nakon maratonskog sastanka u Bruxellesu koji je potrajao do dugo u noć, Orban je na društvenim mrežama ustvrdio da je "Mađarska uspjela spriječiti izravno uvlačenje Europe u rat s Rusijom". "Izdržali smo dugu i izazovnu noć. Uspjeli smo spriječiti neposrednu opasnost od rata. Nismo dopustili Europi da objavi rat Rusiji koristeći rusku imovinu. Istovremeno, 24 države članice odlučile su odobriti ratni zajam Ukrajini za sljedeće dvije godine.

We have endured a long and challenging night.



We managed to avert the immediate risk of war. We did not allow Europe to issue a declaration of war on Russia by using Russian assets.



This plan would have dragged Europe into war and imposed a financial burden of 1000 billion HUF… pic.twitter.com/Jbs1KI6XvA — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 19, 2025

Ako Ukrajina ne bude u mogućnosti vratiti zajam, te europske zemlje morat će pokriti otplatu. Srećom, suradnja V3 ponovno je aktivna: Mađarska, Slovačka i Češka odlučile su se ne ukrcati na taj vlak. Time smo poštedjeli svoju djecu i unuke tereta ovog ogromnog zajma od 90 milijardi eura", napisao je Orban na X-u. Dodao jeda se Europa nastavlja pripremati za rat. "Loša je vijest da se ratne pripreme očito nastavljaju u Bruxellesu. Mađarska ostaje glas mira u Europi i neće dopustiti da se novac mađarskih poreznih obveznika koristi za financiranje Ukrajine", istaknuo je.