Skandalozni Orban: 'Ukrajinci neće otplatiti ratni zajam u svom smrdljivom životu'

Mađarski premijer Viktor Orban usprotivio se ratnom zajmu Ukrajini od 90 milijardi eura, dodavši da ga Ukrajina nikad neće vratiti. Dodao je da ne želi da se novac mađarskih poreznih obveznika koristi za financiranje Ukrajine
Mađarski premijer Viktor Orban bio je jedan od trojice europskih lidera koji su se usprotivili financiranju Ukrajine iz zamrznute ruske imovine. Nakon maratonskog sastanka u Bruxellesu koji je potrajao do dugo u noć, Orban je na društvenim mrežama ustvrdio da je "Mađarska uspjela spriječiti izravno uvlačenje Europe u rat s Rusijom".
"Izdržali smo dugu i izazovnu noć. Uspjeli smo spriječiti neposrednu opasnost od rata. Nismo dopustili Europi da objavi rat Rusiji koristeći rusku imovinu. Istovremeno, 24 države članice odlučile su odobriti ratni zajam Ukrajini za sljedeće dvije godine.
Ako Ukrajina ne bude u mogućnosti vratiti zajam, te europske zemlje morat će pokriti otplatu. Srećom, suradnja V3 ponovno je aktivna: Mađarska, Slovačka i Češka odlučile su se ne ukrcati na taj vlak. Time smo poštedjeli svoju djecu i unuke tereta ovog ogromnog zajma od 90 milijardi eura", napisao je Orban na X-u.
Dodao jeda se Europa nastavlja pripremati za rat. "Loša je vijest da se ratne pripreme očito nastavljaju u Bruxellesu. Mađarska ostaje glas mira u Europi i neće dopustiti da se novac mađarskih poreznih obveznika koristi za financiranje Ukrajine", istaknuo je.
'Gubitak za Europu'
Kasnije je za Mađarske medije izjavio da se pokazalo da privatne tvrtke iz zemalja članica EU u Rusiji imaju više imovine, nego što je ruskog kapitala zamrznutog u Europi. U njegovim očima, to je gubitak za Europu.
"Rekli smo da ne želimo uzeti zajednički kredit i poslati ovaj novac, dati ga Ukrajini u obliku kredita, za koji svi unaprijed znamo, da ga Ukrajinci neće moći vratiti u svom smrdljivom životu", prenosi njegove riječi 24.hu.
Ponovio je da ratni zajam Ukrajini neće biti nikad vraćen te da će kamate i glavnica morati biti isplaćene onima koji su taj zajam i dali. Orban je dodao da su i Slovaci protiv zajma, a češki premijer Andrej Babiš poručio je da njegova vlada ne želi slati novac Ukrajini.