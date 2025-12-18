Brad Pitt ostvario je važnu pobjedu u sudskom sporu s Angelinom Jolie

Odluka o otkrivanju privatnih poruka donesena je u Los Angeles Superior Courtu 17. prosinca, samo dan prije Pittovog 62. rođendana , a sudac je odobrio Pittov zahtjev za prisilnim otkrivanjem dokumenata. Jolie mora unutar 45 dana dostaviti neizmijenjene verzije 22 komunikacije koje je prethodno zadržala pod izgovorom privilegije.​

Sud je naložio Jolie da predloži pune, neuređene verzije komunikacija navedenih u njezinom dnevniku privilegija od 14. veljače 2025., uključujući e-mailove i tekstualne poruke vezane uz prodaju njezinskog udjela u vinariji. Pittov tim tvrdi da su te poruke ključne za srž slučaja , jer pokazuju razloge zašto je Jolie prodala svoj udio ruskoj tvrtki Stoli Group umjesto da ga proda njemu. Spor traje od 2022., a Pitt traži odštetu od 35 milijuna dolara za navodnu štetu po vinariji koju su kupili 2013. godine.​

Pozadina spora

Par je kupio Château Miraval 2008. godine tijekom braka, s Pittom koji drži 60 posto, a Jolie 40 posto, ali Jolie je 2022. prodala svoj udio bez njegove suglasnosti. Jolien tim optužuje Pitta da je odbio otkupiti njezin udio jer je tražio potpisivanje NDA-a koji bi je spriječio da govori o navodnom zlostavljanju 2016. na privatnom letu, iako Pitt nije optužen a Jolie nije podnijela prijavu. U listopadu 2023. Jolien e-mail spominje Pittove zahtjeve za odštetom zbog štete po poslovanju vinarije.​

Ova pobjeda dolazi nakon dugogodišnjeg spora, uključujući ranije pokušaje Pittovog tima da dobiju e-mailove s Jolienim poslovnim menadžerom Terryjem Birdom, publicistkinjama Chloe Dalton i Arminkom Helic te financijskim savjetnicima. Jolien odvjetnik Paul Murphy ranije je optužio Pitta da 'narušava privilegirane komunikacije', a tražila je 33.000 dolara troškova odvjetništva. Glavno suđenje o vinariji i 35 milijuna dolara odštete zakazano je za veljaču iduće godine.