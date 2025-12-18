Brad Pitt ostvario je važnu pobjedu u sudskom sporu s Angelinom Jolie

Brad Pitt je ostvario važnu pobjedu u pravnoj bitci sa svojom bivšom suprugom Angelinom Jolie, jer je sudac naložio glumici da otkrije privatne poruke povezane s njihovim sporom oko vinarije Château Miraval
Odluka o otkrivanju privatnih poruka donesena je u Los Angeles Superior Courtu 17. prosinca, samo dan prije Pittovog 62. rođendana, a sudac je odobrio Pittov zahtjev za prisilnim otkrivanjem dokumenata. Jolie mora unutar 45 dana dostaviti neizmijenjene verzije 22 komunikacije koje je prethodno zadržala pod izgovorom privilegije.
Sud je naložio Jolie da predloži pune, neuređene verzije komunikacija navedenih u njezinom dnevniku privilegija od 14. veljače 2025., uključujući e-mailove i tekstualne poruke vezane uz prodaju njezinskog udjela u vinariji. Pittov tim tvrdi da su te poruke ključne za srž slučaja, jer pokazuju razloge zašto je Jolie prodala svoj udio ruskoj tvrtki Stoli Group umjesto da ga proda njemu. Spor traje od 2022., a Pitt traži odštetu od 35 milijuna dolara za navodnu štetu po vinariji koju su kupili 2013. godine.
Pozadina spora
Par je kupio Château Miraval 2008. godine tijekom braka, s Pittom koji drži 60 posto, a Jolie 40 posto, ali Jolie je 2022. prodala svoj udio bez njegove suglasnosti. Jolien tim optužuje Pitta da je odbio otkupiti njezin udio jer je tražio potpisivanje NDA-a koji bi je spriječio da govori o navodnom zlostavljanju 2016. na privatnom letu, iako Pitt nije optužen a Jolie nije podnijela prijavu. U listopadu 2023. Jolien e-mail spominje Pittove zahtjeve za odštetom zbog štete po poslovanju vinarije.
Ova pobjeda dolazi nakon dugogodišnjeg spora, uključujući ranije pokušaje Pittovog tima da dobiju e-mailove s Jolienim poslovnim menadžerom Terryjem Birdom, publicistkinjama Chloe Dalton i Arminkom Helic te financijskim savjetnicima. Jolien odvjetnik Paul Murphy ranije je optužio Pitta da 'narušava privilegirane komunikacije', a tražila je 33.000 dolara troškova odvjetništva. Glavno suđenje o vinariji i 35 milijuna dolara odštete zakazano je za veljaču iduće godine.