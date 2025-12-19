kupci, oprez

Opozivaju se sušene grožice od 200, 500 i 1000 g zbog pesticida

19.12.2025 u 22:53

Grožđice
Grožđice Izvor: Pixsell / Autor: - / Digifoodstock / Profimedia
Državni inspektorat RH izvijestio je potrošače o opozivu proizvoda Grožđica sušena 200 g NATURA i Grožđica sušena 500 g Marjan voće, zbog povišene razine pesticida, priopćila je u petak Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH)

Povlače se proizvodi sa sljedećim LOT brojevima i rokovima trajanja:

  • Grožđica sušena 200 g NATURA, najbolje upotrijebiti do: 17.01.2027., LOT: 290, EAN kod: 8697435900016;
  • Grožđica sušena 200 g NATURA, najbolje upotrijebiti do: 10.01.2027. LOT: 283, EAN kod: 8697435900016;
  • Grožđica sušena 500 g NATURA, najbolje upotrijebiti do: 27.11.2026., LOT: 239, EAN kod: 3113074601077;
  • Grožđica sušena 500 g (prozirna folija) Marjan voće, najbolje upotrijebiti do: 24.12.2026., LOT: 267, EAN kod: 3858893921462;
  • Studentski miks TAKE A BREAK S-Budget 500g, EAN kod 3856021226960, rok trajanja: 13.10.2026./ LOT 286;
  • Grožđica sušena 1000 g ARO, najbolje upotrijebiti do: 25.11.2026., LOT: 237, EAN kod: 3856024704649;
  • Grožđica sušena 500 g ARO, najbolje upotrijebiti do: 25.11.2026., LOT: 237, EAN kod: 3856024704632

Ti proizvodi povlače se s tržišta zbog povišene razine pesticida tiodikarba, koji je insekticid i djeluje kao otrov za želudac i kontaktni otrov, a suzbija razne štetnike (gusjenice, žižke, puževe) u žitaricama, voću i povrću,

Uvoznik proizvoda je Marjan Voće d.o.o., Dugo Selo, a zemlja podrijetla Iran.

Detalji o povlačenju i opozivu proizvoda dostupni su i na web stranici subjekta: https://marjan-voce.hr/obavijesti/ a obavijest se odnosi isključivo na proizvod s gore navedenim podacima, navodi HAPIH.

tportal
