Rusija se sprema za veći i dugotrajniji sukob s Europom, dosad neviđena antena izaziva zabrinutost

Izgradnja antenskog kompleksa u ruskoj eksklavi Kalinjingrad pokazuje da se Moskva priprema za veći i dugotrajniji sukob s Europom, izjavila je OSINT analitička skupina Točni za Newsweek
Izvješća o izgradnji velikog objekta u ruskoj regiji koja graniči s članicama NATO-a Litvom i Poljskom izazvala su zabrinutost u obrambenoj zajednici zbog njegovih implikacija na europsku sigurnosnu arhitekturu. OSINT skupina Točni (koja prikuplja i obrađuje informacije iz javno dostupnih izvora) otkrila je izgradnju kompleksa, a za Newsweek je izvijestila da je to nešto neviđeno u ruskoj vojnoj sferi.
U Kalinjingradu su smješteni protuzračno obrambeni sustavi S-400, balističke raketne jedinice Iskander te pomorske snage Baltičke flote, a očekuje se da će ta eksklava biti središnja točka u slučaju izbijanja neprijateljstava između Rusije i NATO-a.
Informacije o širenju komunikacijskog kompleksa, koji se nalazi samo nekoliko kilometara od poljske granice, daje na težini upozorenjima članica istočnog krila NATO-a o vojnim namjerama Moskve koje nadilaze njezinu potpunu invaziju na Ukrajinu, iako treba napomenuti da je Litva nedavno umanjila stupanj prijetnje koju predstavlja ruska postaja izgrađena u blizini njezine granice.
Skupina Točni u kolovozu je izvijestila da je izgradnja objekta u okrugu Černjahovski u Kalinjingradskoj oblasti pri kraju, a objavljene satelitske snimke pokazale su razvoj kompleksa – koji bi mogao doseći promjer od 1600 metara – od ožujka 2023. do kolovoza 2025.
Točni je za Newsweek rekao da je ovaj dalekometni OTH radar (engl. Over the horizon – radar koji može otkriti ciljeve na daljinama stotinama, čak i tisućama kilometara većim od uobičajenih), poznat kao Kontejner 29B6, dio većeg ruskog radarskog sustava.
On obično uključuje i odašiljačku i prijemnu stanicu, no u Kalinjingradu je identificirana samo odašiljačka stanica, a Točni kaže da je dizajn antenskog kompleksa jedinstven u usporedbi sa svim ostalim poznatim instalacijama 29B6, postavljenima u drugim dijelovima Rusije.
Skupina navodi da nije baš lako odrediti točne mogućnosti i namjenu kompleksa sa osam setova antena, od kojih šest ima promjere koji se blisko podudaraju s frekvencijama sustava Krug, korištenog za radio-obavještajne operacije (SIGINT – bavi se prikupljanjem, presretanjem i analizom komunikacija te tako dolazi do obavještajnih informacija, a ne služi se javno dostupnim informacijama kao što to rade OSINT skupine).
Veći set antena, promjera 1600 metara, prikladan je za prijenos vrlo niskih frekvencija, često korištenih za komunikaciju s podmornicama, te može dosegnuti gotovo bilo koju točku u svijetu, kažu iz skupine Točni, no naglašavaju da ograničenja u propusnosti omogućavaju ovom sustavu prijenos samo male količine informacija, poput koordinata ili drugih osjetljivih podataka.
'Skloni smo ovo ne gledati samo kao komponentu dobro poznatog OTH radara, već kao nešto neviđeno u ruskoj vojnoj sferi što zahtijeva daljnju istragu i pomno praćenje', dodali su.
Internetska stranica Army Recognition piše da ruski antenski kompleks u Kalinjingradu pokrivanjem vrlo niskih frekvencija može kontaktirati s podmornicama u Baltičkom moru i sjevernom Atlantiku te istovremeno presretati komunikacije NATO-a diljem istočne Europe.
Litavska ministrica obrane Dovile Šakaliene umanjila je stupanj prijetnje koju predstavlja ruski kompleks, rekavši za Baltičku novinsku službu da lokacija u Kalinjingradu 'nije namijenjena špijunaži, već otkrivanju zrakoplova i projektila u zračnom prostoru udaljenom nekoliko tisuća kilometara'.
No skupina Točni primijetila je da se gotovo sve veće obrambene tvornice u Rusiji značajno šire od sredine 2023. te da je antenski kompleks u eksklavi ojačao njihov stav da Moskva ne traži mir, već da se priprema za veći i dugotrajniji sukob s Europom i njezinim saveznicima.