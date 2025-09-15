Rusija se sprema za veći i dugotrajniji sukob s Europom, dosad neviđena antena izaziva zabrinutost

Izgradnja antenskog kompleksa u ruskoj eksklavi Kalinjingrad pokazuje da se Moskva priprema za veći i dugotrajniji sukob s Europom, izjavila je OSINT analitička skupina Točni za Newsweek

Izvješća o izgradnji velikog objekta u ruskoj regiji koja graniči s članicama NATO-a Litvom i Poljskom izazvala su zabrinutost u obrambenoj zajednici zbog njegovih implikacija na europsku sigurnosnu arhitekturu. OSINT skupina Točni (koja prikuplja i obrađuje informacije iz javno dostupnih izvora) otkrila je izgradnju kompleksa, a za Newsweek je izvijestila da je to nešto neviđeno u ruskoj vojnoj sferi. U Kalinjingradu su smješteni protuzračno obrambeni sustavi S-400, balističke raketne jedinice Iskander te pomorske snage Baltičke flote, a očekuje se da će ta eksklava biti središnja točka u slučaju izbijanja neprijateljstava između Rusije i NATO-a.

Informacije o širenju komunikacijskog kompleksa, koji se nalazi samo nekoliko kilometara od poljske granice, daje na težini upozorenjima članica istočnog krila NATO-a o vojnim namjerama Moskve koje nadilaze njezinu potpunu invaziju na Ukrajinu, iako treba napomenuti da je Litva nedavno umanjila stupanj prijetnje koju predstavlja ruska postaja izgrađena u blizini njezine granice. Skupina Točni u kolovozu je izvijestila da je izgradnja objekta u okrugu Černjahovski u Kalinjingradskoj oblasti pri kraju, a objavljene satelitske snimke pokazale su razvoj kompleksa – koji bi mogao doseći promjer od 1600 metara – od ožujka 2023. do kolovoza 2025.

NEW: Russia is building a massive Circularly Disposed Antenna Array (CDAA) near Chernyakhovsk Kaliningrad, 25 km from NATO. Modeled on Cold War Wullenweber arrays, it aims for long-range radio signal detection tracking military communications, radar, and submarine transmissions.… pic.twitter.com/nEfn5mPHMJ — GeoInsider (@InsiderGeo) August 20, 2025

Točni je za Newsweek rekao da je ovaj dalekometni OTH radar (engl. Over the horizon – radar koji može otkriti ciljeve na daljinama stotinama, čak i tisućama kilometara većim od uobičajenih), poznat kao Kontejner 29B6, dio većeg ruskog radarskog sustava. On obično uključuje i odašiljačku i prijemnu stanicu, no u Kalinjingradu je identificirana samo odašiljačka stanica, a Točni kaže da je dizajn antenskog kompleksa jedinstven u usporedbi sa svim ostalim poznatim instalacijama 29B6, postavljenima u drugim dijelovima Rusije. Skupina navodi da nije baš lako odrediti točne mogućnosti i namjenu kompleksa sa osam setova antena, od kojih šest ima promjere koji se blisko podudaraju s frekvencijama sustava Krug, korištenog za radio-obavještajne operacije (SIGINT – bavi se prikupljanjem, presretanjem i analizom komunikacija te tako dolazi do obavještajnih informacija, a ne služi se javno dostupnim informacijama kao što to rade OSINT skupine).