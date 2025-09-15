Trump okrenuo ploču i prvi put rekao da je Rusija agresor

Američki predsjednik Donald Trump prvi put nazvao je Rusiju agresorom u Ukrajini
Govoreći o žrtvama ukrajinskih i ruskih vojnika, Trump je u nedjelju rekao novinarima: '8000 vojnika poginulo je ovog tjedna, iz obje zemlje. Nešto više iz Rusije, ali kada ste agresor, gubite više', prenosi Politico.
Trump dugo vremena odbija osuditi Rusiju za invaziju na Ukrajinu, a njegova administracija u veljači je stala na stranu Rusije i Sjeverne Koreje kako bi se odbacio prijedlog UN-a kojim se podržava teritorijalni integritet Ukrajine i osuđuje Rusija. SAD se, također u veljači, usprotivio izjavi skupine G7 u kojoj je Rusija nazvana agresorom.
Iz njegovih dosadašnjih riječi ispadalo je da Trump krivi Ukrajinu za rat, a pogotovo se to moglo zaključiti iz izjave: 'Ne započinjete rat protiv nekoga tko je 20 puta veći od vas, a zatim se nadate da će vam ljudi dati neke projektile.'
Trumpov stav prema Rusiji se, očito, malo zaoštrio, pogotovo nakon neuspješnog sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom sredinom kolovoza na Aljasci, nakon kojega se ništa nije promijenilo u smjeru primirja ili trajnog mira, niti je došlo do izravnog sastanka njega i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.
'Zaustavio sam sedam ratova i mislio sam da će mi ovaj biti lak, ali ovo se pokazalo teškim. Mislim da ja moram sve govoriti. Oni (Zelenski i Putin) se mrze. Toliko se mrze da ne mogu disati', rekao je Trump u nedjelju, govoreći o ruskoj invaziji na Ukrajinu.
S obzirom na to da Trump nije uspio privoljeti Putina da sjedne za pregovarački stol, američka administracija suočava se sa sve jačim pozivima da nametne oštrije sankcije Rusiji, a američki predsjednik u nedjelju je rekao da to i planira, ali tek nakon što Europa prestane kupovati rusku naftu i pooštri svoje sankcije prema ruskom režimu. Najveći europski kupci ruskih energenata su Mađarska i Slovačka, a te dvije zemlje su se suprotstavile naporima EU-a da smanje njihovu kupovinu od Rusije.