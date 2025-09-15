Trump okrenuo ploču i prvi put rekao da je Rusija agresor

Trump dugo vremena odbija osuditi Rusiju za invaziju na Ukrajinu, a njegova administracija u veljači je stala na stranu Rusije i Sjeverne Koreje kako bi se odbacio prijedlog UN-a kojim se podržava teritorijalni integritet Ukrajine i osuđuje Rusija. SAD se, također u veljači, usprotivio izjavi skupine G7 u kojoj je Rusija nazvana agresorom.

Govoreći o žrtvama ukrajinskih i ruskih vojnika, Trump je u nedjelju rekao novinarima: '8000 vojnika poginulo je ovog tjedna, iz obje zemlje. Nešto više iz Rusije, ali kada ste agresor, gubite više ', prenosi Politico .

Iz njegovih dosadašnjih riječi ispadalo je da Trump krivi Ukrajinu za rat, a pogotovo se to moglo zaključiti iz izjave: 'Ne započinjete rat protiv nekoga tko je 20 puta veći od vas, a zatim se nadate da će vam ljudi dati neke projektile.'

Trumpov stav prema Rusiji se, očito, malo zaoštrio, pogotovo nakon neuspješnog sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom sredinom kolovoza na Aljasci, nakon kojega se ništa nije promijenilo u smjeru primirja ili trajnog mira, niti je došlo do izravnog sastanka njega i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

'Zaustavio sam sedam ratova i mislio sam da će mi ovaj biti lak, ali ovo se pokazalo teškim. Mislim da ja moram sve govoriti. Oni (Zelenski i Putin) se mrze. Toliko se mrze da ne mogu disati', rekao je Trump u nedjelju, govoreći o ruskoj invaziji na Ukrajinu.

S obzirom na to da Trump nije uspio privoljeti Putina da sjedne za pregovarački stol, američka administracija suočava se sa sve jačim pozivima da nametne oštrije sankcije Rusiji, a američki predsjednik u nedjelju je rekao da to i planira, ali tek nakon što Europa prestane kupovati rusku naftu i pooštri svoje sankcije prema ruskom režimu. Najveći europski kupci ruskih energenata su Mađarska i Slovačka, a te dvije zemlje su se suprotstavile naporima EU-a da smanje njihovu kupovinu od Rusije.