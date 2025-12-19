Ukrajina započinje novi krug razgovora sa SAD-om

Umerov, koji boravi u Sjedinjenim Državama gdje sudjeluje u pregovorima, na aplikaciji za razmjenu poruka Telegramu objavio je da će u razgovore biti uključeni i europski partneri Kijeva.

"Konstruktivno smo usmjereni. Već smo održali preliminarne konzultacije sa svojim europskim kolegama i pripremamo se za daljnje razgovore s američkom stranom", rekao je Umerov. "... Sigurnost Ukrajine mora biti pouzdano i dugoročno zajamčena."

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa nastoji okončati gotovo četverogodišnji rat. Izaslanik Bijele kuće Steve Witkoff i Trumpov zet Jared Kushner razgovarali su ranije ovaj tjedan u Berlinu s ukrajinskim i europskim dužnosnicima.