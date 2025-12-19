Rubio: SAD ništa ne nameće, ne možemo prisiliti ni Kijev ni Moskvu na dogovor

Američki državni tajnik Marco Rubio rekao je u petak da se u mirovnim pregovorima za Ukrajinu nikome ne nameće sporazum i da ga moraju htjeti postići i Kijev i Moskva te je upozorio da u Gazi neće biti mira sve dok se Hamas ne razoruža

"U konačnici, na njima je postizanje dogovora. Ne možemo prisiliti Ukrajinu da postigne dogovor. Ne možemo prisiliti Rusiju da postigne dogovor. Oni to moraju htjeti", inzistirao je Rubio na konferenciji za medije u Washingtonu, dodajući da je postignut napredak, ali da predstoji još puno posla. Istaknuo je da su posljednja preostala pitanja uvijek ona najteža. Ukrajinski mirovni pregovarači započinju u petak novu rundu razgovora s američkim timom o prijedlozima za završetak rata s Rusijom, rekao je voditelj kijevske delegacije Rustem Umerov. Izaslanik Bijele kuće Steve Witkoff i zet predsjednika Donalda Trumpa, Jared Kushner, planiraju se sastati i s ruskom delegacijom u Miamiju ovog vikenda, rekao je dužnosnik Bijele kuće Reutersu.

Rubio je rekao novinarima da bi se mogao pridružiti dijelu razgovora o Ukrajini u subotu u Miamiju. Odgovarajući na pitanja, Rubio je poručio da Sjedinjene Države, kada je riječ o Venezueli, nisu zabrinute da bi moglo doći do eskalacije s Rusijom, dodajući da je Washington i očekivao da će Moskva pružiti retoričku podršku predsjedniku Venezuele Nicolasu Maduru. Trumpova administracija poslala je tisuće vojnika u regiju, zajedno s nosačem zrakoplova, ratnim brodovima i borbenim zrakoplovima. "Oduvijek smo očekivali da će pružiti retoričku podršku Madurovom režimu... to nije faktor u tome kako gledamo na cijelu ovu stvar", rekao je Rubio.