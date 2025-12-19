Srpski ministar se ispričao zbog izjave o Hrvatskoj: Nespretno je interpretirano

posipanje pepelom

Boris Bratina, ministar informiranja i telekomunikacija Srbije uputio je javnu ispriku zbog izjave izrečene u emisiji prorežimskog tabloida Informer, u kojoj je rekao da bi Hrvatska, 'kao i Ukrajina', trebala platiti teritorijem zbog navodnih zločina iz prošlosti

'U ime Ministarstva informiranja i telekomunikacija, kao i u svoje osobno ime, prof. dr. Boris Bratina upućuje javnu ispriku zbog propusta koji se dogodio 17. prosinca 2025. godine u vezi s izjavom iznesenom na televiziji Informer, u kojoj je navedeno da bi Hrvatska, kao i Ukrajina, trebala platiti teritorijem.

Svjesni smo da je tom izjavom došlo do neugodnosti i nesporazuma u pogledu odnosa dviju prijateljskih zemalja i službene politike Vlade Republike Srbije. Izjava ministra Bratine bila je nespretno interpretirana i nije bila primjereno povezana s aktualnim događanjima, već se izneseni stav odnosio isključivo na znatno ranije povijesno razdoblje. U tom smislu, ministar Bratina, kao član Vlade i vođen vanjskom politikom naše zemlje, podržava suverenitet i teritorijalnu cjelovitost Ukrajine, što potvrđuju i njegove ranije izjave u kojima je u više navrata isticao da oružani sukobi u Ukrajini predstavljaju veliku tragediju za ukrajinski narod.

Sukladno tome, ministar Bratina u potpunosti preuzima odgovornost za nastalu situaciju te se ovim putem ispričava svima koje je navedena izjava pogodila, dok Ministarstvo informiranja i telekomunikacija ostaje posvećeno transparentnom, odgovornom i profesionalnom radu u interesu javnosti', stoji u priopćenju na stranicama  Ministarstva informiranja i telekomunikacija Srbije.

